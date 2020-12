Mis à jour le 15/12/2020 à 16:52

Le week-end dernier, la date 23 de la première division du Chili a été jouée. Colo Colo a eu une victoire importante contre Unión Española, en particulier, en raison du besoin de points, car ils sont dans la queue de l’accumulation. Malgré le panorama, il y avait un détail que les fans du «Cacique» n’ont pas manqué.

C’est à propos du blooper qu’il avait Gabriel Costa dans les dernières minutes de l’engagement. L’attaquant nationalisé péruvien a eu une bonne performance pendant le match, mais à la 81e minute, le DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, appelé «Gabriel» pour le changement.

Lorsque Costa s’approche du banc, le DT répond qu’il revient sur le terrain, puisqu’il ne l’appelait pas, mais Gabriel Suazo, qui quelques secondes auparavant avait remporté le carton jaune. Ce blooper a été capturé par les caméras CDF et dans le programme «Nous sommes tous techniques», ils n’ont pas hésité à reproduire les propos du technicien.

“Il n’est pas sorti, c’était l’autre Gabriel, mais celui-ci est sorti parce qu’il est plus creux que moi”, expliqua-t-il à son assistant, tout en essayant de clarifier pourquoi Costa est sorti à la place de Suazo. Malgré le conditionnel jaune, le duel se poursuit et le score est en faveur de Colo Colo (2-1).

Gabriel Costa a eu une campagne régulière avec Colo Colo, ajoutant deux objectifs en 15 engagements. Malgré la performance collective, le ‘Cacique’ n’a pas réussi à avancer et se situe dans la dernière case du tableau des positions avec 21 points.

Sur 23 engagements (dont sept avant la pandémie), les “ Albos ” ont remporté cinq matchs, à égalité six et perdu en 12 matchs, recevant 36 buts contre et ayant une marge totale de -11 buts, la plus basse de tous. Le tournoi.

