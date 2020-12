C’est l’une des images de l’année sur la planète football. Les joueurs du Paris Saint-Germain et d’Istanbul Basaksehir ont quitté le terrain pour protester contre le commentaire raciste du quatrième officiel du match, le Roumain Sebastian Coltescu. “Chassez le noir”dit l’arbitre en référence à Pierre Webó, deuxième entraîneur de l’équipe turque et joueur historique du football espagnol.

Le geste des footballeurs du match correspondant à la dernière journée du groupe H de la Ligue des champions restera dans l’histoire du football comme un symbole contre le racisme. La presse mondiale s’est réveillée en dénonçant les propos d’un Sebastian Coltescu qui a rompu son silence lors d’un entretien avec le média ProSport.

«J’essaye juste d’être bon. Je ne vais lire aucun site de presse ces jours-ci, quiconque me connaît sait que je ne suis pas raciste! Du moins je l’espère“A déclaré Coltescu, qui a assuré que la première chose qu’il a faite après la suspension du match a été d’appeler ses proches pour leur expliquer sa version des événements survenus au Parque de los Príncipes.

Il n’est pas le seul des protagonistes à avoir parlé ces dernières heures. L’arbitre principal du match, Ovidiu Hategan, ne voulait pas se mouiller dans les déclarations à l’environnement Europe1: «Nous ne pouvons faire aucune déclaration, nous devons d’abord parler à l’UEFA. Normalement, je vous répondrais, mais ce soir je ne peux pas. Évidemment, nous sommes dévastés, mais je vous demande de respecter notre silence et de comprendre la situation », a-t-il déclaré.

“L’expression est raciste”

Csaba Asztalos, président du Conseil national de lutte contre les discriminations en Roumanie, s’est montré très énergique dans son appréciation du comportement du quatrième fonctionnaire: «L’expression est raciste et sans possibilité d’interprétation, elle montre que cet arbitre n’est pas préparé aux valeurs et aux règles de la Fédération, de l’UEFA et de la FIFA. Les trois entités ont des dispositions très claires contre le racisme. Les arbitres ont un rôle clé dans la sanction de ces gestes », a-t-il assuré.

Il a également assuré qu’il aurait pu identifier le deuxième entraîneur d’une autre manière: «Vous auriez pu le désigner par numéro, vous pourriez dire qu’il était afro-américain… En fait, cela montre son degré de connaissance. C’est une grosse tache pour la Roumanie et notre arbitre. Un incident extrêmement grave, le match en direct a été interrompu et je ne me souviens pas de tout cela à cause d’un arbitre. Pour nous, même pour l’institution que je représente, c’est une énorme tache », a conclu le président Asztalos.

Le ministre roumain des Sports, Ionut Stroe, a également présenté ses excuses après le commentaire raciste du quatrième officiel: «Je m’excuse au nom du sport roumain pour cet incident malheureux. Nous condamnons fermement tout type d’expression ou de déclaration pouvant être considéré comme raciste ou discriminatoire »dit le ministre.