Quelque chose n’allait clairement pas avec la cheville droite de Christian McCaffrey au quatrième quart de la défaite des Panthers lors de la deuxième semaine contre les Buccaneers à Tampa Bay. La situation du jeu l’a rendu évident.

Carolina a perdu sept points au début de la quatrième avec le ballon en main, et leur meilleur joueur offensif était sur la touche pour se refaire la cheville. Le drive crucial n’a duré que trois jeux et s’est terminé par une interception de Teddy Bridgewater.

Après qu’un panier de Bucs ait prolongé leur avance, les Panthers ont récupéré le ballon avec un peu plus de six minutes à jouer. Encore une fois, le meilleur joueur de Caroline a regardé depuis la ligne de touche. Ce n’était pas simplement une autre bosse ou une contusion.

Un panier des Panthers, un autre touché des Bucs et une défaite de la Caroline plus tard, les rapports ont indiqué que McCaffrey irait bien malgré le fait que sa cheville nécessitait plus d’attention lundi. C’est à ce moment-là que l’équipe a déterminé que le joueur de 24 ans avait subi une entorse à la cheville qui le mettrait à l’écart pendant quelques semaines.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la blessure de McCaffrey et son calendrier de récupération.

Combien de temps Christian McCaffrey sera-t-il absent?

L’entraîneur des Panthers, Matt Rhule, a déclaré aux journalistes le lundi après le match des Bucs que McCaffrey raterait “plusieurs semaines” en raison de son entorse à la cheville. Il a expliqué que la blessure s’était produite quelques jeux avant que McCaffrey ne marque sur une course de 7 verges au début du quatrième quart contre Tampa Bay.

McCaffrey a déclaré qu’on lui avait dit qu’il serait absent quatre à six semaines, ajoutant qu’il considérait le délai comme un défi.

“J’espère que je pourrai revenir beaucoup plus tôt”, a-t-il déclaré. “Mais je vais attaquer ça.”

Si McCaffrey devait revenir dans quatre semaines, son premier match de retour dans l’alignement se déroulerait à domicile contre les Bears lors de la sixième semaine. dans la semaine 8.

Les Panthers devraient jouer aux Chargers, contre les Cardinals et aux Falcons au cours des trois prochaines semaines.

“Je déteste ça pour lui”, a déclaré Rhule à propos de McCaffrey, que les Panthers ont récemment nommé le porteur de ballon le mieux payé de l’histoire de la NFL. “Personne ne veut être là-bas et jouer plus que Christian. Il avait ça pour une raison. Je suis sûr qu’il est en cure de désintoxication en ce moment. Je lui ai parlé plus tôt dans la journée et je suis sûr qu’il reviendra aussi vite que il peut.”

Pour la plupart, Mike Davis comblera le vide laissé par McCaffrey dans l’attaque des Panthers. Ce qui est une grande demande étant donné que McCaffrey, une sélection All-Pro la saison dernière, a marqué quatre des cinq touchés de l’équipe en 2020 et compte 156 des 216 verges au sol de la Caroline.

“Nous continuerons à faire ce que nous faisons”, a déclaré Rhule. “Mike peut diriger le football. Il peut attraper le ballon hors du champ arrière. Quand il est entré là-bas (dimanche), nous n’avons pas changé ce que nous avons fait. Il a tiré le meilleur parti de ses opportunités. Je suis sûr qu’il fera la même chose (lors de la troisième semaine contre les Chargers). ”