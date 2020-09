Les Giants ont eu beaucoup de problèmes aux mains avant que le demi offensif vedette Saquon Barkley ne se blesse au genou lors du premier jeu du deuxième quart lors de leur défaite contre les Bears de la semaine 2.

Avec une infraction de bégaiement, New York a perdu deux scores et risque de tomber dans le trou redouté 0-2 pour commencer la saison 2020. L’équipe du nouvel entraîneur Joe Judge recherchait tout signe de positivité pour déclencher un retour à la fois sur le tableau d’affichage à Chicago et dans le classement de la NFL. Il a eu le contraire.

Barkley a effectué une deuxième course vers la ligne de touche droite et a été accueilli par la sécurité des Bears, Eddie Jackson, ce qui a semblé être un tacle de routine. Mais Barkley, le deuxième choix au classement général du repêchage de la NFL 2018, n’a pas pu se relever.

Le porteur de ballon de 23 ans a dû être aidé hors du terrain avec son genou droit lui causant clairement une énorme douleur. Peu de temps après, il a été transporté au vestiaire avec ses expressions faciales confirmant la frustration émotionnelle correspondant à sa douleur physique. Il savait que la blessure était grave.

Le lendemain, une IRM a confirmé ce que Barkley et les Giants avaient craint. Le porteur de ballon avait subi une déchirure du LCA au genou droit et allait subir une intervention chirurgicale pour réparer le ligament.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la blessure de Barkley et son calendrier de récupération prévu.

Combien de temps Saquon Barkley sera-t-il absent?

Les Giants dans leur annonce de la déchirure du LCA de Barkley n’ont pas noté son calendrier de récupération, juste qu’il subirait une intervention chirurgicale pour réparer la blessure “dans un proche avenir”. Plusieurs rapports, cependant, ont noté que le porteur de ballon est absent pour le reste de la saison 2020.

La blessure de Barkley est évidemment un coup dur pour New York, qui se transformera en une combinaison de Dion Lewis et Wayne Gallman au porteur de ballon, sauf en cas de changement d’alignement. Une possibilité est l’ajout de l’ancien demi-offensif des Falcons, Devonta Freeman, qui reste un agent libre et a récemment déclaré qu’il attendait la bonne occasion de signer avec une nouvelle équipe.

Quoi qu’il en soit, Barkley manquera un minimum de 14 matchs, le reste du calendrier des Giants en 2020.

Quant au calendrier de récupération de Barkley, il peut se référer à la réussite du demi-offensif des Vikings de l’époque Adrian Peterson en 2012 comme exemple du meilleur scénario. Peterson a rendu cela facile pour Barkley dimanche lorsque le vétéran a tweeté son soutien au jeune dos.

Peterson a souffert aux déchirures ACL et MCL en décembre 2011, vers la fin de sa cinquième saison dans la NFL et à l’âge de 26 ans. Tout ce que Peterson a fait la saison suivante était de se précipiter pour un sommet en carrière de 2097 verges, à quelques pas du single d’Eric Dickerson. record de la saison NFL et le prix MVP de la ligue.

Non seulement Barkley est plus jeune que Peterson lorsque ce dernier a été blessé au genou, mais la LCA déchirée du porteur de ballon des Giants est arrivée à la semaine 3 plutôt qu’à la semaine 16.

À moins de revers imprévus, Barkley aura amplement le temps de reprendre ses forces avant la saison 2021, qui sera sa quatrième dans la NFL.

Même avec le nouveau contexte de la blessure de fin de saison de Barkley, il y a peu de raisons de croire que les Giants ne choisiront pas l’option de cinquième année sur son contrat de recrue qui le lierait à l’organisation au moins la saison 2022.

Et bien qu’il s’agisse d’un revers notable, cette blessure ne compromet probablement pas les chances de Barkley de remporter éventuellement un deuxième contrat à New York s’il choisissait de rester. Bien que cette négociation puisse être retardée d’un an environ.