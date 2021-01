REUTERS

Oaxaca.- Les Jeux de Paris 2024 se dérouleront comme prévu, quel que soit le sort de l’épreuve olympique de cette année à Tokyo au milieu de la crise du Covid-19, a annoncé mercredi le comité d’organisation français.

La semaine dernière, le Japon et le Comité international olympique (CIO) se sont de nouveau engagés à organiser les Jeux de Tokyo cette année, niant un rapport de presse affirmant que le gouvernement avait conclu en privé que l’événement devait être annulé.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont-ils annulés?

«Depuis le début de cette crise, le monde du sport s’adapte. Bien sûr, Tokyo organisera les Jeux si les conditions le permettent », a déclaré le responsable des Jeux de Paris, Tony Estanguet, au journal français Le Monde.

“Ils ont travaillé sur différentes solutions pour s’adapter à ce contexte sanitaire (…) Tout a été pensé pour que ces Jeux puissent se dérouler avec un très haut niveau de sécurité sanitaire.”

Estanguet a insisté sur le fait que les Jeux de Paris ne seraient pas déplacés. “Si je m’en tiens aux discussions avec le CIO, je n’ai pas l’impression qu’il y aura un autre report”, a-t-il expliqué.

«Nos Jeux auront lieu en 2024, quoi qu’il arrive à Tokyo. J’espère ardemment, comme beaucoup, que ces Jeux auront lieu, car cela créera une dynamique forte – notamment avec la remise des prix – mais Paris 2024 n’est pas lié au sort de Tokyo ».

Les matchs de Tokyo en juillet dépendent de la position américaine

La question de savoir si les Jeux olympiques de Tokyo retardés auront lieu en juillet pourrait dépendre presque entièrement du soutien des États-Unis et de leur nouveau président Joe Biden, a déclaré Haruyuki Takahashi, membre du comité d’organisation local, dans une interview accordée au journal The Wall Street. Journal. .

“Catégoriquement faux” que Tokyo a annulé JO, déclare COI

Le Comité International Olympique (CIO) et les organisateurs japonais se sont montrés de plus en plus optimistes ces dernières semaines quant à la possibilité de tenir les Jeux, malgré un soutien public réduit et l’augmentation des cas de coronavirus.

Cependant, Takahashi pense que l’avenir des Jeux de Tokyo pourrait dépendre du soutien du président Biden, selon l’article publié mercredi.

“M. Biden fait face à une situation difficile avec le coronavirus”, a déclaré Takahashi au WSJ dans l’article publié mercredi. “Mais s’il fait une déclaration positive sur les Jeux Olympiques à l’avenir, nous obtiendrons une forte impulsion.”

«Cela dépend des États-Unis. Je déteste le dire, mais (le président du CIO) Thomas Bach et le CIO ne sont pas ceux qui peuvent prendre la décision concernant les Jeux », a-t-il ajouté. “Ils n’ont pas ce niveau de leadership”, a-t-il dit.

Biden n’a pas parlé publiquement des Jeux olympiques depuis qu’il a assumé la présidence la semaine dernière.

Les États-Unis amènent le plus grand contingent d’athlètes aux Jeux olympiques et fournissent également au CIO son contrat télévisé le plus lucratif.

En réponse aux commentaires de Takahashi, le CIO a déclaré au WSJ que “ces commentaires sont périmés”.

“Il est regrettable que M. Takahashi ne connaisse pas les faits”, a déclaré le communiqué du CIO.