Le grand nouveau mode de jeu de Madden 21 est The Yard, un format de style arcade où vous pouvez être vraiment créatif avec vos appels de jeu.

Vous pouvez placer la balle dans la position de votre choix, vous pouvez passer plusieurs fois en une seule partie, les secondeurs deviennent des receveurs et le chaos est partout. Si vous êtes comme moi, vous avez probablement choisi le prototype Lamar Jackson qui vous transforme en quart-arrière rapide. Mais vous avez peut-être remarqué un problème lorsque vous essayez de brouiller avec votre lecteur.

Lorsque vous décollez au-delà de la ligne de mêlée, parfois c’est bien, mais d’autres fois vous recevez un message qui se lit comme suit: “Passez la ligne de mêlée.” Lorsque ce message apparaît, le jeu est mort.

Alors qu’est-ce qui donne? L’explication est en fait très simple.

Comment brouiller dans The Yard à Madden 21

Pour brouiller dans The Yard de Madden 21, vous devez courir avec votre quart-arrière sur un jeu où un défenseur est en blitz. Si la défense met la pression, votre quart-arrière sera en mesure de dépasser la ligne de mêlée. Si la défense tombe dans une zone de couverture sans passeur de passes, vous ne serez pas autorisé à franchir la ligne sur le terrain.

Si vous êtes un apprenant visuel, voici quelques vidéos qui montrent exactement ce que cela signifie.

Brouiller

Ici, vous pouvez voir un défenseur (David Njoku) du côté gauche entrer en blitz. Le quart-arrière a ensuite réussi à se précipiter sur le côté droit et à prendre un bon gain.

Pas de brouillage

Dans cette vidéo, vous pouvez voir qu’aucune pression n’a été exercée par la défense. Lorsque le quart-arrière a essayé de franchir la ligne de mêlée, un message est apparu disant que je ne pouvais pas le faire, et le jeu a été complètement détruit.

Brouillage dans Madden 21 The Yard

Plus souvent qu’autrement, vous serez autorisé à brouiller. Il n’y a que quelques jeux dans The Yard sur la défense où il n’y a pas de blitzer. De plus, si vous avez joué au mode de jeu, vous saurez qu’il vaut mieux avoir quelqu’un en blitz que de laisser tout le monde s’asseoir dans la couverture.

Il est important de savoir, cependant, que s’il n’y a pas de précipitation, vous ne pouvez pas vous asseoir dans la poche toute la journée. Il y a un chronomètre où si vous n’apportez pas le ballon à quelqu’un d’autre, le jeu sera annulé pour avoir tenu le ballon trop longtemps.

Une façon de contourner le message «ligne de mêlée» pour brouiller avec votre quart-arrière est de sélectionner un jeu où vous pouvez le lancer à votre QB tôt. Il y a des jeux où trois personnes peuvent s’aligner dans le champ arrière, et vous pouvez simplement faire claquer le ballon sur l’un d’entre eux et le lancer immédiatement à votre quart-arrière et décoller sans problème.

Cela devrait couvrir à peu près tout ce que vous devez savoir sur le brouillage dans The Yard à Madden 21.