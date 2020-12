Les Mexicains attendent avec impatience l’arrivée de décembre, non seulement parce que c’est le mois de Noël, mais de ses posadas mexicaines traditionnelles, où la naissance de l’enfant Jésus est la chose la plus importante et une excellente occasion d’être ensemble en famille. Ici, nous vous dirons tout ce dont vous avez besoin pour les célébrer correctement.

Ils célèbrent dans tout Mexique Pendant les neuf jours précédant Noël, soit du 16 au 24 décembre, des représentations du pèlerinage de Marie et Joseph sont faites jusqu’à leur arrivée à Bethléem.

1. Racines à l’époque préhispanique

Cette tradition remonte à l’époque où les peuples autochtones célébraient l’avènement du dieu de la guerre. L’anthropologue Martha Beatriz Herrera a expliqué à l’. que les célébrations d’aujourd’hui témoignent vraiment d’un syncrétisme entre la tradition chrétienne et les coutumes des peuples indigènes, qui, depuis avant l’arrivée des Européens en Amérique, ont célébré l’avènement de la Dieu de la guerre, qu’ils appelaient Huitzilopochtli.

2. Fête pleine de couleurs

Les chants ou chants de Noël sont inévitables dans ces fêtes traditionnelles où les piñatas de 7 pics qui représentent les 7 péchés capitaux sont également présentes et regorgent de bonbons qui sont la grâce de Dieu. Celui qui va le casser porte un bandeau qui représente la foi, le bâton symbolise Dieu et ceux qui crient sont synonymes de l’Église catholique. Ajoutez à cela les feux d’artifice.

Avec leur forme caractéristique et leurs couleurs vives, les piñatas sont un élément central des festivités de Noël au Mexique. (Photo: @bayfresh_pinateria / Instagram)

Les piñatas sont pleines de couleurs, faites d’argile et de carton, remplies de fruits de saison, d’arachides et de nombreux bonbons. Les formes sont également diverses au Mexique et il y a des stars, des princesses, des personnages “ingrats” et des super-héros, entre autres.

3. De porte à porte

Pour représenter le moment où Marie et Joseph demandent une auberge, on utilise des figures des pèlerins (dont ils sont placés à la naissance) ou deux volontaires peuvent représenter les personnages. Une fois prêts, les pèlerins seront accompagnés par un groupe d’invités pour demander l’hébergement à la porte, en chantant les chants de Noël traditionnels.

Un autre groupe restera à l’intérieur de la maison pour refuser l’auberge, ce qui les amènera à demander deux ou trois fois jusqu’à ce que les chants de Noël montrent qu’il est temps d’autoriser leur hébergement.

4. Aguinaldo au Mexique

Une partie de la célébration pour Noël ce sont les bonus bien connus. C’est le bénéfice ou la collation qu’autrefois les parrains et marraines accordaient à leurs filleuls. Celles-ci sont distribuées depuis la célébration des posadas jusqu’au 24 décembre. Ils sont préparés avec de nombreux bonbons et biscuits de saison et seront accueillis par tous ceux qui assistent à la fête. Hormis les sacs de bonbons, il y a ceux qui donnent de l’argent supplémentaire.

5. Banquet spécial

Dans la table des Mexicains, ils ne peuvent pas manquer le punch de Noël, les bougies, les fruits et les sucreries typiques du pays. Traditionnellement, des plats ou des collations pouvant être consommés sans couverts et des boissons chaudes telles que le chocolat sont servis.

Beaucoup apprécient également le champurrado, le café de olla, les eaux douces comme l’hibiscus, le tamarin ou la horchata et pour manger les incontournables maïs, flautas ou tacos, quesadillas, tostadas, tamales, buñuelos, entre autres délices.

6. Naissances ou gérants

Les crèches ou la Bethléem doivent être placées dans chaque foyer catholique le 16 décembre et retirées le 2 février. Dans la scène religieuse, vous ne pouvez pas manquer les figures de l’enfant Jésus, de Saint Joseph, de la Vierge Marie, de l’ange et des mages, ainsi que des animaux et des bergers.

Selon la tradition mexicaine, l’enfant Dieu est placé le 24 décembre.

Interdire la célébration des posadas et des fêtes de fin d’année

Les 24 et 25 décembre, ils sont célébrés par les Mexicains de manière traditionnelle. Ils se réunissent en famille pour le dîner et le déjeuner, chantent des chants de Noël et célèbrent la naissance de l’enfant Dieu. Cependant, cette tradition bien-aimée cette année peut ne pas se dérouler comme d’habitude en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Les autorités ont formulé des recommandations pour réduire les infections à coronavirus. Il s’agit notamment de rester à la maison, de garder une distance saine, de se laver les mains constamment, d’utiliser des masques faciaux (masques) et de ne pas oublier le gel antibactérien.

