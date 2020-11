Dernier tournoi de l’année au calendrier ATP, mais certainement pas le moins important. le Finales ATP Ils décoreront le champion des champions de tennis professionnel dans un 2020 inconnu jusqu’à présent mais qui, malgré le coronavirus, a fourni un grand spectacle de tennis. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem ou Alexander Zverev Ils feront partie du tournoi parmi les huit meilleurs de l’année, dont un seul champion peut sortir.

Par dates, la Masters Cup est généralement un tournoi donné à surprendre. Le fan inconditionnel de tennis s’est habitué à voir des champions théoriquement mineurs lors des dernières éditions à Londres. Donc, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas Ce sont les trois derniers champions du principal tournoi ATP au-delà du Grand Chelem.

La principale nouveauté de l’ATP Finals par rapport aux autres tournois est précisément ce qui la rend unique. L’inscription est réduite à huit joueurs de tennis dans le tableau principal, sans priors ni possibilité de qualification. Ce seront les huit meilleurs joueurs de tennis de l’année qui auront une place garantie pour le tournoi et dans cet étrange 2020, en plus de ceux mentionnés Djokovic, Nadal, Zverev et ThiemIls seront également – sauf blessure de dernière minute – Medvedev, l’actuel champion Tsitsipas, et deux débutants: Andrey Rublev et Diego Schwartzman.

Au format tournoi, au-delà d’une exclusivité tirage au sort final de huit joueurs de tennisNous avons l’apparence du format Round Robin, qui a tenté il y a des années d’être mis en place dans certains tournois par l’ATP, mais qui a finalement été réduit à l’événement dans lequel plus peut être fait, comme la Masters Cup.

Le tournoi le plus attractif de l’année

Ainsi, les joueurs de tennis sont divisés en deux groupes formés, chacun, de quatre joueurs Ils s’affronteront jusqu’à ce qu’ils choisissent les deux petites annonces de chaque quadrant. Pour aller en demi-finale, les victoires seront comptées, mais il est également important de gagner le maximum de sets, de matchs et même de points possible. Un moment de déconnexion à l’O2 Arena de Londres Et vous avez peut-être dit au revoir à la Masters Cup.

Une fois en demi-finale, le premier de chaque groupe sera mesuré par rapport au second de l’opposé, se terminant par le match pour le titre avec le vainqueur de chacun des deux avant-derniers matches de tour. Tous les matchs se jouent dans le meilleur des trois sets, quelque chose de nécessaire si nous nous occupons des instances de la saison dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle, y compris en 2020, les forces sont déjà justes.