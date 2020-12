Le mythique Asier del Horno, ancien joueur de l’Athletic et de Chelsea, fait l’actualité ces jours-ci pour les aveux de deux de ceux qui partageaient un vestiaire avec lui à Stamford Bridge lors de son aventure en Premier League. Il s’agit de Joe Cole et Carlton Cole, tous deux ex Chelsea, qui dans un podcast radio ont raconté les secrets et les meilleures anecdotes de cette époque dans le groupe bleu.

“Il était comme un taureau enragé”, Carlton Cole a commencé par parler à Joe Cole de Del Horno, dont ils racontent plusieurs anecdotes amusantes. L’un d’eux a à voir avec votre capacité à boire de l’alcool sans vous faire remarquer: «Je pourrais boire plus que n’importe quel anglais et rentrer à la maison sobre! Alors quand je l’ai vu, je me suis dit: “ Wow, ça s’inscrit dans notre philosophie ici! Cela s’inscrit dans notre philosophie, vous ne voulez pas manger. Il veut aller chez les bookmakers puis en avoir quelques-uns puis rentrer chez lui «dans un casting», c’est ce qu’il veut faire. Alors j’ai dit: Oui, cela nous appartient. C’est un super gamin. “

De son côté, Joe Cole a raconté le temps où il était allé avec Del Horno et Wrigt-Phillips voir un concert d’Arctic Monkeys: «C’était après un match, il était assis à côté de Wrighty et j’avais un billet supplémentaire. Et j’ai juste dit: ‘Del Boy, en avez-vous envie?’ Il ne parlait pas un mot d’anglais et a dit: «Oui, je vais me joindre. Pas d’anglais, alors nous sommes allés à Bournemouth pour voir les Arctic Monkeys, il ne savait pas qui ils étaient, il se tenait au bar et nous sommes allés voir le concert. Je l’ai laissé au bar bavarder avec des fans de Chelsea. Je te le promets, Tom, je n’avais pas plus de cinq mots en anglais. Mais il s’est assis à parler à ces types pendant environ deux ou trois heures. Nous sommes venus le chercher après le concert et il était excité, il aimait beaucoup les réunions sociales.