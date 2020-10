Mis à jour le 30/10/2020 à 11:57

“Comment j’ai rencontré votre mère” est l’une des séries préférées du public qui nous a montré Ted Mosby détaillant les événements de sa vie avant de rencontrer la mère de ses deux enfants. Avant Tracy McConnell (Cristin Milioti), Ted a fréquenté une longue liste de femmes dans un laps de temps relativement court.

REGARDEZ ICI: “How I Met Your Mother”: combien d’épisodes d’Halloween la série a-t-elle

Ted était un romantique sans espoir car il cherchait toujours la «bonne fille». Quand il s’est rencontré Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), il était très pressé de ses sentiments pour elle en disant «je t’aime» lors de leur premier rendez-vous. Bien que cela ait fini par être vrai des décennies plus tard à la fin de la série, Ted s’est encore lancé dans un long voyage pour trouver le véritable amour de sa vie.

Tout au long des neuf saisons de “Comment j’ai rencontré votre mère”, nous avons vu que Ted a fait plusieurs découvertes romantiques, eu des relations sérieuses, des rendez-vous occasionnels et des rencontres éphémères avec quelques filles. Au total, Ted est sorti avec 59 femmes avant de rencontrer Tracy. Le site “Screenrant” fait une revue de toutes les filles qui sont sorties avec Ted tout au long de la série.

“How I Met Your Mother” a été créé en 2005 et a été diffusé pendant 9 saisons sur CBS (Photo: CBS)

Les relations sérieuses que Ted entretenait avant de rencontrer Tracy sont:

Robin Scherbatsky (Cobie Smulders): Ted tombe amoureux d’elle au premier regard dans le bar “MacLaren’s” de l’épisode pilote, bien que les deux n’aient commencé à se fréquenter officiellement qu’à partir de la saison 2. Cependant, ils se séparent et après avoir emprunté des chemins différents de manière romantique, ils ont finalement trouvé leur chemin se reviennent dans la finale de la série.Victoria (Ashley Williams)– La petite amie sérieuse de Ted de la saison 1 qu’il a rencontrée à nouveau pendant la saison 7.Karen (Laura Prepon): Elle était la petite amie de Ted au lycée et à l’université. Elle est réapparue dans la saison 4, où les deux se sont rejoints.Stella Zinman (Sarah Chalke)– Elle était la petite amie de Ted dans la saison 3 et est devenue plus tard sa fiancée. Cependant, elle l’a quitté pour son ex-mari la saison suivante.Zoey Pierson (Jennifer Morrison)– L’ex-femme de George Van Smoot et l’ennemi de Ted qui est devenu plus tard son intérêt romantique dans la saison 6. Ted est sorti avec 59 femmes avant de rencontrer Tracy (Photo: CBS)

REGARDEZ ICI: “Comment j’ai rencontré ta mère”: 5 façons dont Robin a changé depuis la saison 1

Les romances éphémères, les rencontres occasionnelles et les rencontres de Ted pendant les saisons «How I Met Your Mother»:

Jackie – Saison 1 Kelly – Saison 1 Natalie – Saison 1 Steph – Saison 1 Trudy – Saison 1 Mary – Saison 1 Marybeth – Saison 1 Alison Moses – Saison 2 Carla – Saison 2 Cheryl – Saison 2 Janine – Saison 2 Jeannie Radford – Saison 2 Lauren Stein – Saison 2 Molly Gly – Saison 2 Rachel – Saison 3 Staceyolly Gusar – saison 3 Amy – saison 3 Ashlee – saison 3 Carol aka “Blah Blah” – saison 3 Cathy – saison 3 Lindsay – saison 3 Alexa Leskys – saison 3 Margaret – saison 4 Melissa – saison 4 Vicky – saison 4 Angie – saison 4 Louisa Mendoza – saison 4 Jen – saison 5 Leilani – saison 5 Marissa Heller – saison 5 Natalia – saison 5 Royce – saison 5 Strawberry – saison 5 Tiffany – saison 5 Amanda – saison 5 Emily – saison 5 Henrietta – saison 5 Cindy – saison 5 Isabelle – saison 5 Penelope – saison 6 Becky – saison 6 Honey – saison 6 Janet McIntyre – saison 7 Jessica – saison 7 Randybeth – saison 7 Randibeth – saison 7 Saison 7 Robyn – t Saison 7 Naomi- Saison 7 Claire Saison 7 Holly Saison 7 Tabatha Saison 8 Jenette Saison 8 Carly Whittaker Saison 8 Cassie Saison 9 Au cours des neuf saisons de «How I Met Your Mother», nous avons vu que Ted avait fait plusieurs découvertes romantiques, avait eu des relations sérieuses, des rendez-vous occasionnels et des rencontres éphémères avec des filles (Photo: CBS)