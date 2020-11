James Rodríguez a de nouveau joué pour Everton, après avoir raté un match de Premier League. Ce samedi, lors de la défaite 1-3 face à Manchester United, le Colombien a eu un mauvais retour sur les courts, car il était perdu, erratique et sans entrer dans le circuit de jeu que l’entraîneur Carlo Ancelotti voulait.

Le Colombien a vaincu médicalement, mais le football est resté en dehors du terrain de Goodison Park. Il a commencé à jouer à droite en attaque, et a essayé de mettre l’enthousiasme habituel dans son jeu; Cependant, United savait comment l’éclipser et ne se sentait pas à l’aise sur ’19’.

James n’est pas entré dans le jeu, chaque fois qu’il a voulu faire des passes finales, il a échoué. Il n’avait pas de proéminence, il ne faisait pas de plans à moyenne distance ou il essayait de changer de front comme d’habitude.

Le joueur a quitté sa position d’origine et est allé au milieu, mais il n’a pas pesé non plus, il n’avait pas le contrôle du ballon et n’a pas influencé son équipe, qui continue de montrer une image pâle concernant le match des premières dates et qu’ils l’ont emmené, en son moment, à la direction.

James est également parti à gauche, et il a continué à montrer des défauts. Dans la deuxième partie, il s’est penché en arrière dans ce secteur, mais cela n’a fait aucune différence. Il a seulement été vu en train d’essayer une demi-volée, qui n’a pas eu d’impact; et aussi lors d’une discussion avec les joueurs de United.

À 80 minutes, Ancelotti l’a fait sortir et a envoyé le turc Cenk Tosun à la cour, étant donné que James se retrouvait avec les idées et le déséquilibre dans la maison.

La bonne nouvelle: il est parti sans blessure et va désormais embarquer pour un déplacement à Barranquilla, car le vendredi 13 novembre, il sera le 10e de l’équipe nationale colombienne pour le match contre l’Uruguay lors des éliminatoires Qatar 2022.