Alors que les jeux vidéo de basket-ball universitaires autonomes sont morts depuis 2009, “NBA 2K21” suit la tendance récente d’un jeu professionnel portant des licences NCAA limitées.

Les utilisateurs remarqueront que le titre, qui est sorti vendredi, contient 10 équipes de basket-ball universitaire dans son mode MyCareer.

Grâce au travail inlassable des créateurs de listes personnalisées de la communauté “NBA 2K”, il existe également des moyens de jouer avec des équipes de basket-ball universitaires supplémentaires dans un format d’exposition ou de dynastie.

Voici ce que vous devez savoir sur le basket-ball universitaire dans “NBA 2K21” et toutes les façons dont vous pouvez accéder aux équipes de la NCAA:

Comment jouer avec des équipes de basket-ball universitaires dans ‘NBA 2K21’

Le moyen le plus simple de jouer avec des équipes de basket-ball universitaires (mais pas avec de véritables listes) consiste à entrer dans le mode de jeu MyCareer et à faire progresser votre joueur créé dans les rangs de la NCAA. Il y a 10 écoles de tout le pays présentées dans le mode, bien que le fait d’être limité par l’histoire de MyCareer limite le plaisir potentiel.

Quelles équipes NCAA sont dans MyCareer pour ‘NBA 2K21’?

Les programmes de basketball suivants sont inclus avec leurs uniformes et logos sous licence officielle:

ConnecticutFlorideGonzagaÉtat du MichiganOklahomaSyracuseTexas TechUCLAVillanovaWest Virginia

Téléchargements personnalisés pour le basketball universitaire dans ‘NBA 2K21’

Voici où les choses deviennent plus intéressantes. Chaque année, après trois semaines à un mois de diffusion du jeu au grand public, les gens commenceront à publier des listes de basket-ball universitaires téléchargeables détaillées, des uniformes et des courts. C’est quelque chose que toute personne possédant une Xbox ou une Playstation peut accéder.

Il y a quelques étapes à suivre pour tirer parti de ce que les gens ont fait, et cela ne fournira pas une solution de contournement parfaite. Pourtant, c’est plutôt bon.

Démarrez une session MyLeague et choisissez de remplir le mode avec une liste créée par l’utilisateur lorsque vous y êtes invité (les autres options incluent la liste officielle en direct et une sans blessures). Recherchez ensuite les listes en ligne par nom de contenu en utilisant les mots-clés «college» ou «NCAA». Un large éventail d’options apparaîtra, et à partir de là, vous devriez essayer celles qui ont été téléchargées le plus souvent. L’option la plus populaire devrait fonctionner, mais n’ayez pas peur d’en expérimenter quelques-unes.

Faites de vous le contrôleur utilisateur de chaque équipe NBA juste avant d’entrer dans le mode dynastie. Une fois dans le mode, accédez à l’onglet de réinstallation et téléchargez les conceptions d’équipe des créateurs en ligne correspondant à chaque équipe; il devrait y avoir des modèles d’uniformes et de terrains pour chaque grande école, alors trouvez-les par recherche et téléchargez-les un par un pour chaque franchise. En d’autres termes, si les Warriors ont la liste des Duke en entrant dans le mode, utilisez simplement la fonction de relocalisation pour les transformer complètement en Blue Devils.

Pour créer un format de séries éliminatoires de March Madness, vous pouvez définir toutes les durées des séries éliminatoires sur une seule partie. Vous devez également désactiver les transactions et le plafond salarial.

Encore une fois, il est important de noter que les listes complètes des collèges ne seront probablement terminées que quelques semaines après la sortie du jeu. Il faut beaucoup d’efforts aux gens pour terminer un tel projet pendant leur temps libre. Mais pour eux et pour tout le monde, cela en vaut la peine.