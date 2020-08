Quarante noms, jeux, équipes et minuties font l’actualité du football universitaire (marchandise du championnat national Central Arkansas vendue séparément):

PREMIER TRIMESTRE: ICI VA… QUELQUE CHOSE

Nous sommes arrivés au lancement en douceur d’une étrange saison. Nous sommes sur la pointe des pieds dans le football universitaire, quand nous sommes habitués à une charge complète comme Ralphie tonnant autour de Folsom Field et une fanfare se pavanant sur l’herbe.

La semaine zéro a présenté un match, entre des adversaires du FCS. Ce fut un jeu divertissant et passionnant, un retour bienvenu pour ceux d’entre nous qui sont en train de se détacher depuis janvier, mais quand même. Maintenant, voici une liste de neuf matchs de la première semaine qui se compose de bric-à-brac – une soupe à l’alphabet de la conférence du Groupe des cinq, plus BYU-Navy en tant que tête d’affiche réduite le soir de la fête du Travail.

Mieux que rien, certainement. (Tant que jouer à des jeux ne conduit pas à un désastre lié aux virus, ce à quoi le New York Times s’est fortement prononcé ce week-end.) Mais certainement pas ce à quoi nous sommes habitués.

Les plus gros jeux viendront plus tard – à moins qu’ils ne soient déroutés par la pandémie. Cette incertitude et l’absence de certains programmes fondateurs traditionnels créent un contexte conflictuel. Nous n’avons tout simplement jamais emprunté une route comme celle-ci auparavant.

Mais on y va. Ceci est votre rapport de dépistage sur la façon dont la saison 2020 sera différente de l’une des 150 qui l’ont précédée.

Ken Ruinard / personnel via Imagn Content Services, LLC

Une expérience sensorielle épurée (1).

Mis à part la course automobile, le football universitaire est le plus bruyant de tous les sports. Ce ne sera pas le cas cet automne. La fréquentation est soit considérablement réduite, soit totalement éliminée, ce qui signifie que les murs de bruit distinctifs créés par des foules de 60 000 à 100 000 personnes n’existeront tout simplement pas. Les jeux se joueront dans les deux Death Valleys – LSU et Clemson – mais ils ne seront pas les mêmes sans les rugissements. Ils ne seront pas non plus les mêmes sans les groupes qui diffusent des chansons de combat familières. Troisième down pour les équipes visiteuses ne sera que troisième, par opposition à TROISIÈME DOWN !!! L’avantage du terrain à domicile sera diminué. Les jeux seront simplement plus silencieux.

Les vues ne seront pas les mêmes non plus. Nous ne regarderons pas Script Ohio se dérouler dans le Horseshoe. Nous ne regarderons pas un acre sur un acre de VR à Happy Valley. Nous ne verrons aucun voilier à Seattle, ni voyageur galopant dans le Colisée. Du gazon bleu à Boise? Pas cet automne.

Les odeurs et les goûts seront également diminués. Le talonnage a été éliminé dans de nombreux endroits, limitant les festivals de grillades qui se déroulent habituellement partout où le football est joué.

Et, bien sûr, le toucher sera sérieusement inhibé. La distanciation sociale dans les gradins et la fréquentation globalement limitée réduiront la camaraderie exiguë d’une expérience normale au stade. Vous ne ferez pas peur à l’étranger à côté de vous, car il n’y aura pas d’étranger à côté de vous. (Peut-être un coup de coude avec un parent à la place.) Le bras-dans-bras se balançant au «Aggie War Hymn», à «We Are The Boys From Old Florida», à la «Missouri Waltz» – tous seraient désapprouvés par le CDC et le Dr Fauci.

Il y a peu de choses qui correspondent à la surcharge sensorielle normale d’une journée de match. Cette année n’est pas normale.

Plus de puissance du joueur (2).

Nous terminons l’été là où nous l’avons commencé, avec la brutalité policière contre les hommes noirs filmée et conduisant à des manifestations importantes. Cela comprenait des démonstrations de force d’athlètes – y compris des collégiens. Plusieurs équipes ont refusé de s’entraîner au moins une fois au cours de la semaine dernière pour faire connaître leurs sentiments sur ce qui s’est passé (et continue de se produire). Combinés aux demandes de protocoles COVID-19 sûrs et aux demandes d’une part du gâteau des revenus, les joueurs de football universitaire n’ont jamais eu plus à dire et plus de façons de le dire.

Pourrions-nous finalement voir quelque chose comme ce qui s’est passé lors des éliminatoires de la NBA? Une grève sauvage qui arrête les jeux? Ce n’est pas hors de question. Les administrateurs universitaires anticipent les perturbations et planifient comment y répondre. À tout le moins, il y aura des gestes, des patchs, des autocollants de casque et d’autres formes de commentaires sociaux des joueurs.

Il y aura également des appels plus forts à l’indemnisation, en particulier lorsque de nombreuses écoles ont fermé les cours en personne et / ou renvoyé la plupart des étudiants de premier cycle à la maison, tout en maintenant la poussée vers le coup d’envoi. (Il est ridiculement malhonnête de prétendre que les joueurs sont des étudiants réguliers dans cet arrangement.)

Le football universitaire a pendant de nombreuses années contourné les manifestations de l’hymne national en ayant souvent des équipes dans les vestiaires lorsque la «bannière étoilée» est jouée. Cela a toujours été une sortie lâche. Si jouer l’hymne est important – il a un mérite douteux avant toute compétition sportive – alors faites-le avec les athlètes sur le terrain et laissez-les répondre comme ils l’entendent. Sans répercussion.

Moins d’unité (3).

Le sport est fracturé et fait face à l’un de ses plus grands défis en termes de cohésion nationale. Soixante-seize écoles ont l’intention de jouer au football FBS cet automne, tandis que 54 ne le feront pas. BYU est la seule école FBS à l’ouest d’El Paso à jouer. Notre Dame est la seule présence Power 5 dans la région Indiana-Ohio-Michigan-Illinois-Wisconsin-Minnesota.

Le manque d’uniformité – un sous-produit de l’impuissance de la NCAA quand il s’agit de définir toute sorte de programme national – a créé des tensions incroyables au sein du sport. Il a également insufflé de l’oxygène à des théories dormantes sur la façon dont la coalition nationale inquiète de conférences pourrait tout s’effondrer un jour. Ce qui était autrefois envisagé comme une séparation Power 5 vs Group of Five pourrait maintenant être une division entre les régions.

Cela est sûr: il n’y aura pas de champion national incontesté. S’il y a des éliminatoires de football universitaire, il est peu probable que le vainqueur soit reconnu uniformément à travers le pays comme la meilleure équipe. Pas avec le Big Ten et le Pac-12 hors du mélange, et pas avec un manque de jeux hors conférence disponibles pour établir une sorte de hiérarchie concernant la ligue qui joue le meilleur ballon. (Le «test visuel» hautement subjectif comptera plus que jamais avec le comité de sélection de la PCP.)

Il semble possible que le vainqueur d’un match pour le titre éliminatoire par équipe Clemson-SEC revendique un championnat en janvier, tandis que le vainqueur d’une équipe de l’Ohio State-Pac-12, Rose Bowl, revendique son propre titre en mars. Pour les six fans de football collégial ou moins qui manquent de faire décider des champions nationaux par les sondages, ce serait une belle évolution en boucle.

Moins de diversité (4).

Vous savez ce qui s’est passé avec le Pac-12 et le Big Ten? Plus de la moitié des entraîneurs en chef noirs au niveau FBS. Les chiffres sont frappants.

Seuls trois des 76 entraîneurs en chef des équipes qui joueront cet automne sont des Noirs (Dino Babers de Syracuse, Derek Mason de Vanderbilt, Willie Taggart de Florida Atlantic). Seulement sept sont des minorités (les trois ci-dessus plus Dave Aranda de Baylor, Manny Diaz de Miami, Kalani Sitake de BYU et Ken Niumatololo de Navy). La Sun Belt Conference, qui compte des membres dans sept États à forte minorité, ne compte actuellement aucun entraîneur de football minoritaire.

Ce sera un sport plus blanc au niveau du leadership. Le Pac-12 a cinq entraîneurs-chefs noirs (David Shaw de Stanford, Jimmy Lake de Washington, Karl Dorrell du Colorado, Kevin Sumlin de l’Arizona et Herm Edwards de l’Arizona State). Le Big Ten en a trois (James Franklin de Penn State, Mel Tucker de Michigan State, Mike Locksley du Maryland). Aucune autre conférence n’en a plus d’une.

Moins de talent (5).

Les opt-outs sont toujours à venir, avec peut-être le plus gros qui a éclaté dimanche dans le receveur vedette du LSU Ja’Marr Chase. Il suit au moins quatre des sélections All-ACC de la première équipe présaison de Phil Steele (l’ailier défensif Gregory Rousseau de Miami, le joueur de ligne défensive Jaylen Twyman de Pittsburgh, le demi de coin Caleb Farley de Virginia Tech et le receveur Sage Surratt de Wake Forest). Le grand nom à se retirer dans le Big 12 est le demi offensif de l’Oklahoma Kennedy Brooks. (Vous devez vous sentir pour l’ancien remplaçant de Brooks, Trey Sirmon, qui était un diplômé transféré dans l’État de l’Ohio – seulement pour que sa saison d’automne se termine et que le temps de jeu soit abondant là où il vient de quitter.)

Y aura-t-il plus de désabonnements? Presque certainement. Juste une question de qui, combien et quand.

Plus de controverse sur Notre Dame (6).

Aucun programme ne suscite d’émotions comme les Fighting Irish, et cela sera amplifié cette année après avoir monté à bord d’un radeau de sauvetage d’un an pour le football depuis l’ACC. Sur le papier, les Irlandais semblent être les deuxièmes meilleurs de la conférence, et le match Clemson-Notre Dame prévu pour Halloween à South Bend pourrait être le jeu de l’année de l’ACC. Cela pourrait également être un précurseur d’un match de championnat de conférence en décembre.

Si cela en vient? «Pour la première fois, tout le monde dans la ligue soutiendrait Clemson», a déclaré un administrateur d’une école de l’ACC.

QUATRE POUR LE PLAYOFF

Voici comment The Dash placerait le terrain des séries éliminatoires de football universitaire dans une chute fragmentée:

Sucrier: Top graines Clemson (7) vs quatrième graine Géorgie (8).

Les Tigers ont le meilleur quart-arrière de chute actif du pays (Trevor Lawrence), peut-être le meilleur porteur de ballon de chute actif du pays (Travis Etienne) et une ligne défensive qui devrait revenir à la domination. Même après avoir perdu le receveur étoile Justyn Ross à la suite d’une opération au cou, c’est un choix facile pour la pré-saison n ° 1. Ouverture de la saison: à Wake Forest le 12 septembre.

Les Bulldogs doivent encore déterminer quel quart-arrière de transfert de gros match commencera, Jamie Newman ou JT Daniels. Il y a beaucoup de chaussures à remplir ailleurs en attaque, mais le recrutement a été ridicule ces dernières années, il ne s’agira donc que de brancher de nouveaux cinq étoiles pour remplacer les cinq étoiles disparus. La défense sera la carte de visite; cette unité pourrait être encore meilleure que l’an dernier qui a conduit la nation au moins de points alloués par match. Ouverture de la saison: à Arkansas, le 26 septembre.

Rose Bowl: deuxième graine Alabama (9) vs troisième graine Oklahoma (10).

Pour la première fois, nous avons eu une série éliminatoire l’an dernier sans le Crimson Tide. Ne vous attendez pas à ce que cela se reproduise. Il peut y avoir une certaine baisse dans le jeu de passes sans les choix de premier tour Tua Tagovailoa, Jerry Jeudy et Henry Ruggs, mais l’Alabama marquera toujours beaucoup. Et laissez toujours des ecchymoses et créez des plats à emporter défensivement. Ouverture de la saison: au Missouri, le 26 septembre.

Les Sooners semblaient naviguer sans incident tout au long de l’été, puis Brooks s’est retiré et l’équipe a dû arrêter de s’entraîner pendant quelques jours en raison de tests COVID-19 positifs qui ont presque décimé un groupe de positions non identifié. Pourtant, l’Oklahoma est aussi grand favori dans le Big 12 que Clemson est dans l’ACC. Ouverture de la saison: à domicile contre l’État du Missouri, le 12 septembre.