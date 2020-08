Avec Madden NFL 21 maintenant disponible dans le monde entier, vous risquez de retomber dans la poche en tant que quart-arrière préféré et de vous demander comment tenter les différentes passes.

Chaque quart-arrière peut faire trois passes majeures. Il y a le passe de balle , les passe lobée et le toucher passer . La passe de balle est exactement comme cela en a l’air, le quart-arrière lance la passe aussi fort et aussi vite que possible. Ces passes sont idéales pour les trajets courts, comme le lancer à votre coureur hors du champ arrière.

La passe de lob est ce que vous voulez utiliser pour la plupart des balles profondes sur les routes de stries. C’est le genre de passe auquel Patrick Mahomes réussira. Il suffit de lancer la balle loin et haut dans les airs dans l’espoir que votre récepteur sera là au moment où il atterrira.

Le touch pass est un mélange entre ceux-ci. Si vous lancez une passe de balle sur une route moyenne, il y a de fortes chances qu’elle soit interceptée. Si vous lancez une passe de lob sur une route moyenne, elle peut rester dans les airs trop longtemps et également être interceptée ou déviée. Mais une passe de touche lance le ballon assez fort pour atterrir rapidement, mais avec suffisamment de touche pour mener votre receveur.

Parce que c’est entre les difficultés, c’est la plus difficile des trois passes à maîtriser. Mais nous passerons en revue chaque passe en détail et expliquerons comment les compléter.

Se déplace:

Comment lancer une passe tactile dans Madden 21

Le guide Madden 21 dit: «Appuyez et relâchez l’icône du récepteur».

Vous lisez peut-être ceci en essayant de comprendre quelle est la différence entre appuyer sur le bouton (pour un lob) et appuyer et relâcher le bouton (pour un toucher). C’est une ligne fine entre le simple fait de tenir le bouton suffisamment longtemps pour éviter un lob et le relâchement avant de lancer une balle.

Comment lancer une passe de lob dans Madden 21

Le guide Madden 21 vous dira d’appuyer sur le bouton de l’icône du récepteur que vous lancez.

Essentiellement, vous voudrez appuyer et relâcher le bouton aussi rapidement que possible pour un lob. Si vous maintenez le bouton enfoncé trop longtemps, il se transformera en un toucher ou une balle.

Comment lancer une passe de balle dans Madden 21

Une passe de balle est essentiellement l’opposé d’un lob. Avec un passage de balle, vous allez vouloir vous accrocher au bouton. Il ne vous faudra pas longtemps avant de voir le ballon quitter la main de votre quart-arrière.

Autres contrôles de dépassement à Madden 21

action

Playstation

Xbox

Icône de récepteur passe-bas + Icône de récepteur Hold L2 + Icône de récepteur Hold LT High Pass + Icône de récepteur Hold L1 + Hold LB Scramble L Stick + R2 L Stick + RT Pump Faux Icône de récepteur à double pression

Icône du récepteur à double pression

Throw Away Press R Stick Press R Stick

Les passes hautes et basses sont essentiellement ce à quoi elles ressemblent. Vous pouvez lancer la balle plus haut ou plus bas en fonction de la couverture de votre défenseur ou du niveau de compétence de votre receveur. Disons que vous êtes dans une situation de ligne de but et que votre écart a un avantage en hauteur. Vous voudrez lancer une passe plus élevée pour que le défenseur ne puisse pas l’atteindre. Le passe-bas est bon pour éviter les interceptions et il est extrêmement difficile pour le défenseur de jouer.