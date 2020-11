Chaque année aux États-Unis, le Vendredi noir, ou Black Friday en espagnol, qui est le jour de l’ouverture de la saison des achats de Noël dans ce pays. Cette date spéciale a lieu un jour après Thanksgiving, célébré le quatrième jeudi de novembre.

REGARDEZ ICI: “FIFA 20”: pour moins de 40 €, vous pouvez obtenir le jeu populaire ce Black Friday

le Vendredi noir a son origine aux États-Unis et est célébrée depuis des décennies. Au fil du temps, cette date qui est synonyme de shopping est devenue populaire et s’est répandue dans le monde entier. Pendant le Black Friday, les magasins physiques et virtuels (en ligne) proposent au public des offres spéciales et des promotions, et les gens en profitent pour faire leurs achats pour Noël.

En novembre, plusieurs grands magasins et entreprises lancent des offres pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday (Photo: AP)

QUELLE EST L’ORIGINE DU BLACK FRIDAY?

le Vendredi noir ou vendredi noir originaire des États-Unis. Il est célébré le premier vendredi après Thanksgiving. Cette fête a ses origines dans les années 1960, lorsque les détaillants américains voulaient augmenter leurs ventes pendant les vacances.

Cependant, l’expression Vendredi noir Il a commencé à être utilisé dans le sens que nous connaissons aujourd’hui en 1961 dans la ville de Philadelphie, où il a été utilisé pour décrire le trafic dense de personnes et de véhicules qui remplissait les rues le lendemain de Thanksgiving.

De même, ce terme a commencé à être utilisé vers 1961 parmi les policiers en charge de la réglementation de la circulation, devenant populaire vers 1966 et se répandant dans le reste des États à partir de 1975.

Le New York Times, au mois de novembre 1975, a utilisé ce terme pour la première fois en référence au chaos routier et au désastre survenu cette année-là dans la ville en raison des rabais et des promotions.

Plus tard, une autre explication de la Vendredi noir, faisant référence au terme «noir» aux comptes des entreprises, qui passent du rouge au noir grâce au surplus.

Il est à noter que le “vendredi noir” Ce n’est pas officiellement un jour férié, mais de nombreux employeurs considèrent cette journée comme un jour férié en conjonction avec Thanksgiving, donnant à leurs employés un jour de congé, augmentant ainsi le nombre total d’acheteurs potentiels. Depuis 2005, c’est la journée commerciale la plus chargée de tous aux États-Unis.

QUAND EST LE VENDREDI NOIR 2020?

le Vendredi noir o Le Black Friday 2020 a lieu le vendredi 27 novembre, lorsque – 24 heures sur 24 – plus d’un million de magasins aux États-Unis et dans d’autres parties du monde proposent des produits de différentes catégories à leurs clients.

DANS QUELS PAYS D’AMÉRIQUE LATINE EST CÉLÉBRÉ LE VENDREDI NOIR?

Tandis que le Frida noireet c’est un événement qui a surgi aux États-Unis face à Noël, grâce à la mondialisation, cette date a également été adoptée par d’autres pays d’Amérique latine qui en profitent pour offrir des promotions et des remises spéciales.

Certains des pays d’Amérique latine qui célèbrent le Black Friday ou le Black Friday sont: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Costa Rica, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Porto Rico, la République dominicaine et El Salvador, entre autres, ils ont promu le commerce en ligne dans certains de leurs magasins avec cette modalité.

Bien que ce soit un jour férié qui a commencé aux États-Unis, grâce à la mondialisation, il est également vécu au Pérou (Photo: AP)