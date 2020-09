Soyons totalement honnêtes sur ce qui s’est passé dimanche soir.

LeBron James a remporté un match pour les Lakers en restant immobile.

Il ne fait aucun doute que c’est le grand homme des Lakers, Anthony Davis, qui a frappé le difficile vainqueur à 3 points, avec une main dans le visage grâce au centre des Nuggets Nikola Jokic. Davis a gagné le droit d’être assailli par ses coéquipiers, de faire l’interview d’après-match avec Allie LaForce de TNT, qui sera célébré dans les vitrines les plus marquantes et les gros titres des journaux et d’Internet.

PLUS: Davis crie Kobe et sauve les Lakers

Qu’a fait LeBron pour contribuer au jeu final de la victoire 105-103 de Los Angeles pour prendre une avance de 2-0 en finale de la Conférence Ouest? C’était LeBron. C’était tout ce qu’il fallait pour duper Mason Plumlee, le grand homme des Nuggets, en abandonnant la mission de garder Davis et en commettant la plus grosse erreur défensive des séries éliminatoires de 2020.

Comme l’a déclaré Chiney Ogwumike, star de la WNBA et analyste d’ESPN, dans un enregistrement audio publié sur son compte Twitter: «Beaucoup de gens sont enthousiasmés par la photo d’AD, mais beaucoup de gens aussi, si vous suivez les Nuggets, sont en colère contre cette dernière possession défensive. “

Il restait 2,1 secondes à jouer dans le deuxième match, alors que Los Angeles traînait d’un point dans un match qu’elle menait autrefois avec jusqu’à 16 points.

Après un jeu défensif exquis du garde des Nuggets Jamal Murray – Murray a bloqué le tir de Danny Green hors des limites le long de la ligne de fond – les Lakers avaient une dernière tentative disponible pour conjurer un vainqueur. Ils n’avaient pas de temps morts, et bien que Denver aurait pu en passer un pour aligner sa défense, cela aurait signifié laisser à l’entraîneur Frank Vogel suffisamment de temps pour établir un jeu de base dans les limites.

Au lieu de cela, l’entraîneur de Denver Mike Malone a simplement fait un changement de personnel, envoyant le 6-11 Plumlee pour 6-7 Paul Millsap.

Et Plumlee a pris une décision qui a dérouté beaucoup de ceux qui ont regardé. (Note latérale: ce n’est pas la première fois qu’une erreur Plumlee conduit à un buzzer des Lakers.)

Le facteur de complication était James, à la poursuite de la 10e finale de la NBA de sa carrière, qui était installé dans le coin gauche de la ligne de faute alors que Davis traversait le haut de la clé. Alors que Davis sprintait, Plumlee a décidé qu’il avait moins de chance d’être un facteur contre lui que l’attaquant Jerami Grant, qui gardait James. Plumlee montra du doigt et appela un interrupteur. Grant était absorbé par le fait de garder James loin d’un roulement rapide au seau pour un lob facile de Rajon Rondo et n’a pas bougé.

“Beaucoup d’équipes, sur les jeux intérieurs, changent en fonction de qui garde le ballon hors des limites”, a déclaré Ogwumike. “Par conséquent, si vous faites cela, vous pouvez sauter vers la personne qui s’approche du ballon et la forcer à sortir de ses mains, ce qui fait gagner du temps. …

“Vous êtes censé suivre tout le chemin jusqu’au point du changement. Donc, fondamentalement, Plumlee et Jokic auraient dû se rencontrer pour le remettre. Mais au lieu de cela, Plumlee saute derrière et s’arrête et laisse AD continuer à courir. Donc Jokic a une longue clôture, et c’est là qu’ils se sont trompés. Ce n’est pas censé arriver. “

Ce qui a rendu la décision de Plumlee d’autant plus flagrante était la suivante: si Grant avait reconnu le changement et avait sauté de James pour s’occuper de Davis, Plumlee n’était pas en mesure d’empêcher James de se précipiter immédiatement vers le but et d’accepter une passe de Rondo. Plumlee est arrivé sur la hanche droite de James, ce qui aurait créé un chemin clair pour James jusqu’à la jante si Grant avait déménagé sur Davis.

“Nous avons juste eu un petit problème de communication”, a déclaré Jokic aux journalistes par la suite. “Je pense que j’ai eu un très bon concours, pour être honnête. Je pense que j’étais là.”

Jokic l’était, et il devait couvrir environ 6 mètres en deux secondes pour être là.

Il aurait dû avoir de l’aide.