Alors que les manifestations contre l’injustice raciale continuent de secouer le pays, le MLS se retrouve dans une situation difficile.

Les joueurs de la ligue ont organisé un boycott quasi complet des six matchs prévus mercredi soir, seul le match entre Orlando City SC et Nashville SC se déroulant, la nature fluide des événements ne permettant pas aux joueurs de s’organiser suffisamment. Un propriétaire, Dell Loy Hansen de Real Salt Lake, a ensuite versé de l’essence sur le feu en faisant une série de commentaires extrêmement sourds. Il s’est concentré uniquement sur la façon dont lui et son entreprise avaient été touchés et, dans le processus, a raté tout l’intérêt du stand des joueurs.

Hansen, dans une interview avec l’émission matinale « Radio From Hell » de KXRK-FM, a parlé de la manifestation comme étant « comme si quelqu’un vous avait poignardé, et vous essayez de trouver un moyen de sortir le couteau et d’aller de l’avant. il se sent comme. Le manque de respect est profond pour moi personnellement. «

Tout cela se passait au milieu de l’un des moments les plus turbulents de l’histoire de la ligue. La ligue avait réussi à se frayer un chemin à travers la bulle du tournoi MLS is Back, et était revenue sur le terrain dans certains de ses marchés nationaux. Dans le processus, il s’était engagé à lutter contre les inégalités raciales à la suite du meurtre de George Floyd. Maintenant, ce travail aurait pu être sapé.

Les joueurs se faisant entendre et défendant l’égalité raciale, les prochaines étapes seront essentielles pour déterminer s’il y a de l’action derrière les paroles de la ligue.

Comment la ligue et ses joueurs sont-ils arrivés à ce moment?

Suite à la fusillade de Jacob Blake, un Noir, par la police à Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche dernier, et à la fusillade mortelle de deux manifestants par un civil deux nuits plus tard, les joueurs des Milwaukee Bucks de la NBA ont décidé de ne pas saisir le tribunal mercredi. . Leurs homologues de la ligue et de la WNBA ont rapidement annoncé qu’ils feraient de même. Certains matchs de la MLB ont également été reportés, ce qui a tous généré un élan considérable pour que les joueurs de la MLS se lancent dans un boycott.

La pression du temps a quelque peu limité les options des joueurs d’Orlando et de Nashville. Les matchs de la NBA avaient été annulés à 17h30. ET. Avec les téléphones portables interdits dans les vestiaires du MLS une heure avant 19h30 prévue. ET coup d’envoi, il n’y avait pas beaucoup de temps pour s’organiser. Les joueurs de l’Inter Miami CF et de l’Atlanta United FC ont eu une demi-heure supplémentaire pour travailler avec 20h00. Coup d’envoi ET. Cela s’est avéré essentiel, et les joueurs ont réussi à s’organiser et ont accepté de reporter leur match.

Comme l’ailier d’Atlanta et l’international mexicain Jurgen Damm l’ont déclaré à ESPN Mexico, « Les capitaines sont venus parler avec le groupe de ce qu’ils proposaient pour soutenir [anti-racism]. Miami et nous étions tous les deux dans le même bateau, et c’est ainsi que cela a été décidé. À partir du moment où la décision a été prise et que les joueurs et les personnes impliquées ont pris la parole, [the coaching staff and directors] respecté la décision, et ils sont à 100% avec nous.

« Tout le monde, absolument tout le monde était d’accord sur ce sujet qui est très délicat et pour lequel il faut faire quelque chose pour que cela ne continue pas. »

Une fois que ce domino est tombé, les joueurs prévus pour prendre le terrain sur d’autres marchés MLS ont rapidement emboîté le pas.

Kei Kamara et les Colorado Rapids devaient affronter le FC Dallas mercredi soir. « Ce fut un moment fort, pour être honnête », a-t-il déclaré à ExtraTime Radio. «Personnellement, avant même de me rendre au stade, je me sentais drôle, en étant sur les réseaux sociaux et en voyant toutes les vidéos et tout ce qui se passait ces deux derniers jours … Personnellement, pour moi, c’était comme demander à certains des gars sur mon équipe, « Pourquoi jouons-nous même au football en ce moment? » Parce que nos esprits n’étaient même pas là. …

« De toute évidence, entendre aussi les positions des équipes de la NBA nous a vraiment donné du pouvoir parce que lorsque nous étions dans la bulle, la démonstration que nous avons faite a donné du pouvoir à la NBA et aux joueurs qui ont tendu la main et ont dit: ‘Nous soutenons pleinement ce que vous les gars l’ont fait. Et pour que nous voyions nos frères et sœurs, la WNBA aussi, défendre ce qui est juste, nous avons senti qu’il n’y avait aucun moyen de nous asseoir et de ne pas continuer à prendre position pour ce que nous prêchons. «

Pendant ce temps, une réunion qui comprenait le commissaire de la MLS Don Garber ainsi que les propriétaires et présidents des équipes jouant ce soir-là a eu lieu. Si une majorité des équipes présentes souhaitaient reporter les matchs, ce n’était pas unanime. Dans le but d’éviter d’exposer des équipes réticentes, ainsi que d’éviter des problèmes de travail potentiels si l’action des joueurs était interprétée comme une grève, Garber a choisi d’annoncer que la ligue reportait les matchs de la nuit.

Bien que bien intentionnée, la déclaration faite par la ligue n’a servi qu’à éveiller la colère des joueurs qui ont organisé le boycott en insinuant que c’était la décision de la ligue et non celle des joueurs. Le milieu de terrain du LAFC, Mark-Anthony Kaye, a tweeté: « En tant que joueurs, nous avons pris la décision. Corrigez cela, veuillez donner le bon récit. »

Les joueurs sont-ils unis?

Pour la plupart, oui, mais comme on peut s’y attendre dans une organisation de près de 700 membres, les points de vue diffèrent. En expliquant pourquoi le match Orlando-Nashville s’est déroulé, le défenseur de Nashville Jalil Anibaba a souligné que toute décision de jouer ou de ne pas jouer nécessitait un front uni.

« Quoi qu’il arrive, nous n’allions pas mettre Orlando sur une île, et Orlando n’allait pas nous mettre sur une île », a-t-il déclaré.

Mais Kaye a tweeté qu’il était déçu qu’Orlando n’ait pas fait plus pour veiller à ce que le match soit annulé. Lors d’une interview exclusive avec ESPN, il n’a pas reculé sur ces commentaires.

Les joueurs de la MLS ont boycotté les matchs mercredi soir pour protester contre les inégalités raciales. Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

« [Orlando] en accueillant le tournoi MLS is Back, et en faisant la promotion de Black Lives Matter, nous avons eu un moment monumental, un moment historique pour la ligue où tout le monde a levé les poings pendant les deux premières minutes du premier match du tournoi. Et il semble que ces gars-là soient tous à bord. Et puis quand les choses se compliquent, ils choisissent de ne pas le faire parce que, quoi, ce sont des footballeurs? Je suis footballeur aussi, je me soucie de ma carrière. Finalement, je vais devoir subvenir aux besoins des enfants, d’une famille, je continue de subvenir aux besoins de ma mère et de mes frères à la maison. Il ne s’agit donc pas de ça. Il s’agit de saisir l’opportunité de se battre pour quelque chose de plus grand que le jeu. Et ils disent qu’ils n’ont pas très bien utilisé cette opportunité. C’est pourquoi j’ai dit que j’étais déçu par eux. «

Un autre joueur qui a demandé à ne pas être identifié a noté que le pool de joueurs de la MLS est composé uniquement de 30% de Noirs, et qu’il pourrait être difficile de convaincre tout le monde de participer avec un boycott soutenu. Cela s’ajoute au fait qu’environ 30% de la ligue gagne 100 000 $ ou moins.

« Je ne pense pas [the boycott is] quelque chose que nous pouvons prolonger trop longtemps parce qu’alors cela commence vraiment à affecter le bien-être des autres », a déclaré un joueur qui a demandé à ne pas être identifié.

Hansen ajoute du carburant de fusée au feu

Le propriétaire de RSL a depuis longtemps la réputation d’investir des sommes considérables dans le football, que ce soit pour RSL, l’Utah Royals FC de la NWSL ou les Real Monarchs de l’USL. Le centre d’entraînement de l’équipe à Herriman, dans l’Utah, n’est qu’un exemple. Mais cela est venu avec la réputation de mal traiter les employés et de s’engager dans des propos purement racistes, comme l’explique .. Lorsque Hansen a acquis une participation majoritaire dans l’équipe en 2014, un flux constant de départs du front office a suivi.

Un ancien membre du personnel a résumé Hansen ainsi: « C’est un homme d’affaires incroyablement intelligent, et il a une mémoire photographique en ce qui concerne les feuilles de calcul Excel et autres », a déclaré la source. « Mais il ne semble y avoir aucune empathie, aucune sympathie, aucun cœur, et vraiment aucune sorte de qualités humanistes parfois. C’est sa chute. Ça va être sa mort. »

Hansen est revenu sur certains de ses commentaires lors d’une interview sur la station de radio ESPN700 de Salt Lake City, s’excusant auprès de Garber, mais de manière révélatrice, pas aux joueurs. La ligue a depuis promis de lancer une enquête. Les allégations contre Hansen ainsi que ses commentaires ont conduit à des appels pour qu’il soit contraint de vendre l’équipe. Mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît. Bien qu’il existe des règlements qui peuvent forcer une vente avec une majorité des deux tiers des voix des propriétaires, Hansen devrait être payé à la juste valeur marchande de l’équipe. Lorsque la ligue a racheté Jorge Vergara en 2014 après avoir fait tomber Chivas USA dans le sol, elle a payé 70 millions de dollars pour ce privilège. L’évaluation par Forbes de Real Salt Lake à la fin de 2019 était de 235 millions de dollars.

Sans aucun doute, Hansen est devenu radioactif.

Un joueur de la MLS a déclaré: « C’est plus grand qu’un jeu, et il devrait être puni d’une manière ou d’une autre. Ce n’est pas le but du football dans ce pays. Je ne sais pas si la MLS peut le faire vendre ou autre chose, mais imaginez si vous êtes un Joueur noir dans ce vestiaire et vous entendez ça? Comment êtes-vous censé sortir et pratiquer et jouer le lendemain? Je ne sais vraiment pas quel est le prochain coup. «

« C’est à propos de nous, c’est à propos des gens, des humains », a déclaré Kamara. « Si nous prenons position, ce n’est pas vraiment une question d’affaires pour le moment et [Wednesday] J’ai dit que c’était la première fois de ma vie que je ressentais … quand tu es vraiment en colère contre un jeu et qu’ils disent: « C’est juste un jeu » et je suis, « Qu’est-ce que tu veux dire, c’est juste un jeu ? ‘ »

Quelles sont les prochaines étapes?

Jeudi, les Black Players for Change ont tenu des réunions sur la manière de procéder. Kaye a déclaré que Garber avait participé à une partie d’une conférence téléphonique « pendant environ 10 minutes ».

La grande question est: les matchs de ce week-end continueront-ils? Vendredi, l’Impact de Montréal accueillera le Toronto FC, avec neuf autres matches à suivre samedi. En parlant aux joueurs de toute la ligue, on a le sentiment qu’ils le feront. Le gardien de D.C. United, Earl Edwards, a déclaré: « En tant que Black Players for Change, nous avons décidé qu’il était important de revenir jouer. »

Dit Damm: «Nous nous entraînons normalement, nous préparons le prochain match. [Potential postponements] sera discuté parmi les gens de la MLS, dans différentes ligues et ils parviendront à un accord, mais ce sera toujours pour soutenir ce que nous vivons et pour montrer que l’union et que la solidarité est ce qu’il devrait y avoir. «

Kaye a dit qu’il n’était pas sûr, et que le BPC essayait de trouver un terrain d’entente avec la MLS sans soutenir la ligue dans un coin.

« Je veux être respectueux envers [Garber] donc il ne se sent pas aveugle « , a déclaré Kaye. » Je crois vraiment qu’il veut aider, vous savez. Alors je veux juste lui donner la courtoisie de lui permettre de le présenter publiquement d’abord, afin qu’il puisse être devant lui. «

Quant à savoir dans quelle mesure ces discussions sont centrées sur Hansen, une source ayant connaissance des discussions a déclaré: «Pas grand-chose du tout».

Un joueur de la MLS basé en Californie a déclaré à ESPN: « Nous sommes avec nos coéquipiers noirs à 100% et ce qui se passera dépendra de ce qu’ils décideront. Il y a une unité parmi nos joueurs, et nous continuerons à les soutenir et à lutter pour le changement. . S’ils pensent que ne pas jouer aux matchs du week-end est la meilleure chose à faire, nous ne les jouerons pas. «

Donc, si les matchs continuent, quelles étapes les joueurs espèrent-ils que la ligue prendra?

Cela fait trois mois que Floyd est mort aux mains de la police de Minneapolis. Le New York City FC a annoncé un partenariat avec la Jackie Robinson Foundation pour soutenir Black Lives Matter, qui consistera en une subvention pour parrainer un boursier de la Jackie Robinson Foundation. La MLS s’est engagée à soutenir les joueurs noirs pour le changement. Pourtant, il y a un sentiment d’impatience face aux mesures tangibles que la ligue a prises pour lutter contre les inégalités raciales.

« Je pense qu’il y a un schéma très inquiétant qui, franchement, n’a été porté à mon attention que depuis environ un an », a déclaré à ESPN l’ancien LA Galaxy et la star américaine Landon Donovan. «Je me sens mal à ce sujet. Je suis gêné de ne pas avoir reconnu l’ampleur de cela plus tôt que je ne l’ai fait. Mais j’ai le sentiment que les policiers ont un comportement dégoûtant envers les personnes de couleur. En tant que personne d’origine africaine et l’héritage du Moyen-Orient, ça me touche … Je suis dégoûté par ça … Il faut faire quelque chose. La seule façon que cela arrive est que les gens continuent d’exprimer leur opinion. «

« Je ne pense pas que la réponse ait été quelque chose de grand, à part de faire des déclarations », a déclaré Kaye. « Je veux dire, il doit y avoir une action réelle, et je comprends que j’ai la responsabilité de conduire cela au sein de mon marché local et au sein de mon club, donc c’est aussi à moi d’intensifier et d’exiger des changements de mes propriétaires et de mon club. La MLS a donc fait le strict minimum. Les propriétaires ont fait le strict minimum. Ils font quelque chose, mais ils ont le pouvoir de faire beaucoup plus. «

Rapports supplémentaires de Tom Marshall et Arch Bell utilisés dans ce rapport.