La Coupe des maîtres se présente comme une occasion unique de Raphael Nadal. Le joueur de tennis espagnol arrive plus frais que jamais à un tournoi qui l’a traditionnellement étouffé, souvent en raison d’une détérioration physique due à une concurrence excessive. Comme toujours, les sept meilleurs joueurs de tennis de l’année seront les prétendants que Rafa devra surmonter dans une affiche imbattable à la recherche de la coupe qui crédite le maître et dernier champion de 2020.

Novak Djokovic

Le numéro du monde veut se rattraper après plusieurs tournois dans lesquels, en raison de circonstances différentes, il s’est dit au revoir avec un goût amer. A l’US Open, un coup sûr au juge de touche a conduit à sa disqualification en huitièmes de finale, tandis qu’à Roland Garros, après une belle démonstration, a été battu par Nadal en grande finale. Son dernier tournoi, l’ATP 500 de Vienne, ne lui a pas non plus donné de bons résultats, tombant en demi-finale face à un joueur de tennis inférieur comme Sonego, même si tout cela ne l’empêche pas d’être considéré comme le grand favori du triomphe final à Londres.

Alexandre Zverev

Le hard court indoor est celui qui exprime le plus ses qualités de joueur de tennis et à Londres il aura l’opportunité de décrocher son deuxième titre de maître, après celui récolté en 2018. Zverev vient d’être le meilleur joueur sur le circuit en salle, avec deux titres consécutifs à Cologne, et une finale au Paris-Bercy Masters 1000, un tournoi dans lequel il a battu Nadal en demi-finale avant de perdre contre Medvedev en dernière instance.

Daniil Medvedev

Tout nouveau champion au Masters 1000 de Paris-Bercy, Medvedev semble avoir atteint son meilleur niveau juste à temps. Le joueur de tennis russe aspire à tout à Londres, où en cas de victoire, il serait confirmé parmi les meilleurs avec le meilleur tournoi de sa carrière. Ses plans plats et une mentalité plus proéminente que celle de ses pairs de la prochaine génération sont les principaux arguments de Daniil pour devenir enseignant.

Dominique Thiem

La couverture du tournoi. Thiem n’a pas trouvé la clé ces dernières semaines, au cours desquelles il était absent de Paris et a échoué dans son assaut sur le tournoi à domicile, l’ATP 500 de Vienne. Cependant, sa condition de joueur de tennis polyvalent et actuel finaliste de la 02 Arena lui donne des options dans le groupe de Nadal.

Stefanos Tsitsipas

Le champion actuel a pour principale qualification pour la Masters Cup, précisément, son titre récolté en 2019. La performance après l’accouchement de Tsitsipas a été marqué par des irrégularités, augmentant les doutes avec deux défaites prématurées à Vienne et Paris-Bercy, où il a cédé lors de son premier match contre le local Ugo Humbert.

Andrey Rublev

Cinq titres en 2020 et Nadal l’a déjà indiqué comme «Le rival le plus apte» du tournoi. Andrey sera le premier adversaire que l’Espagnol devra affronter dans un groupe où absolument tout peut arriver. Sa dernière victoire à Saint-Pétersbourg lui donne encore plus de confiance pour frapper le sol et atteindre les demi-finales.

Diego Schwartzman

A priori, le joueur de tennis qui a le moins d’options pour se faufiler en demi-finale. El Peque est un joueur de terre battue et sur les courts intérieurs en dur, sa faiblesse au service se heurte aux sept meilleurs joueurs de tennis de la planète. Cependant, s’il y a un joueur qui ne peut être exclu, c’est bien l’Argentin, tout griffe et honneur à ses débuts parmi les professeurs.