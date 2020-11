La franchise de “Rapide et furieux”, connu sous le nom de “Fast and Furious” en Amérique latine, est l’un des films d’action les plus réussis. Universal Pictures sortira son avant-dernier film, «F9», également appelé «Furious 9», le 28 mai 2021. En outre, il a été confirmé que la série aura une fin en deux parties: Fast & Furious 10 et Fast & Furious 11.

REGARDEZ ICI: “Fast and Furious”: ce dont “Fast and Furious” a besoin pour avoir une belle fin

Les deux derniers films devraient rapprocher l’histoire principale, laissant la porte ouverte à plus de spin-offs avec des personnages d’équipe. “Rapide furieux”. La conclusion de la saga mettant en vedette Vin Diesel, fait déjà l’objet de nombreuses spéculations, et de nombreux fans se demandent quelle est la fin de l’histoire de dominic Toretto. Dom donnera-t-il sa vie pour sauver le monde et l’équipe, ou est-ce que lui, Letty et le petit Brian auront un avenir ensemble?

Universal Pictures sortira «F9», également appelé «Furious 9», le 28 mai 2021 (Photo: Universal Pictures)

Les trois prochains films auront plus en jeu que tous les films de “Rapides et furieux” jusqu’à présent: F9 prend officiellement la série dans l’espace. De plus, dans ce nouvel épisode, de nouveaux personnages et histoires se joindront, tels que John Cena comme le frère de Dominic Toretto et nous verrons le retour de Han de Sung Kang.

Difficile d’imaginer comment F10 et F11 Ils termineront une mission spatiale, mais quelle que soit la conclusion épique de la franchise, cela impliquera probablement la mort potentielle de son personnage principal. Tout au long de la saga “Rapide furieux”Dom a eu de nombreux moments de sacrifice, montrant sa volonté de donner sa vie pour son équipe. Dom a toujours réussi à sortir vivant, jusqu’à présent.

Les films “Rapide furieux” Ils sont connus pour avoir tué des personnages comme Han et Letty, puis les avoir ressuscités en raison des protestations des fans. Dom pourrait-il avoir un arc d’histoire similaire dans la fin en deux parties? Fast & Furious 11 pourrait tuer Dom pour de bon avec sa conclusion, bien que ce ne soit pas le meilleur itinéraire à travers l’histoire.

La conclusion de la saga avec Vin Diesel fait déjà l’objet de nombreuses spéculations, et de nombreux fans se demandent quelle sera la fin de l’histoire de Dominic Toretto (Photo: Universal Pictures)

FAST AND FURIOUS 11 TUERA-T-IL DOM?

Va tuer Soleil dans la franchise “Rapide et furieuxCe serait une fin décevante pour un personnage bien-aimé, d’autant plus que le prochain épisode semble l’éloigner de son mode de vie dangereux. Comme le dit Dom dans la bande-annonce de F9: «J’avais l’habitude de vivre ma vie un quart de mile à la fois. Mais maintenant je suis père ».

Dom a un fils, ce qui change la dynamique de la vie de Dom et les enjeux. Pour Letty (et le petit Brian), perdre Dom si peu de temps après la réunion définitive serait une conclusion insatisfaisante pour une franchise centrée sur la famille.

Le site “Screenrant” explique qu’il est contre le personnage de Dom de laisser ouvert le genre de détails qui pourraient entraîner sa mort, surtout lorsque sa famille en a besoin.

Diesel, en tant que producteur, aura également son mot à dire à cet égard. L’acteur a déclaré aux fans sur un live Facebook 2017: “Ne soyez pas surpris si vous voyez un film Toretto, juste avec Torettos”, ce qui soulève la possibilité dominic Toretto Il peut encore apparaître dans d’autres spin-offs “Fast & Furious” à un moment donné, après la fin de l’histoire principale de Fast Saga.

Un autre point à noter est que la saga a été fortement influencée par les fans, et il est raisonnable de supposer que la franchise se terminera en fonction de ce que les fans veulent. Vin Diesel a décrit dans une vidéo en direct sur Facebook comment les fans ont influencé le processus de création des films. Les demandes ont même aidé à convaincre le studio de ramener Letty.

Le réalisateur Justin Lin a également déclaré à “Esquire” que c’était une rencontre fortuite avec des fans enthousiastes dans un Arby’s qui lui a fait réaliser qu’il y avait plus à raconter dans l’histoire de Han. Compte tenu de ce que ressent le fandom envers Dom, il est peu probable que la franchise le tue, surtout après avoir ramené Letty et Han.

Les films «Fast & Furious» sont connus pour avoir tué des personnages comme Han et Letty, puis les avoir ressuscités en raison des protestations des fans (Photo: Universal Pictures)