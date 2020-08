Au meilleur moment de la carrière de Lucas Giolito, il pensa au pire.

Quand il ne pouvait sortir personne et ne pouvait pas comprendre pourquoi, quand chaque fois qu’il escaladait un monticule, il savait qu’il [his] ass kicked », alors qu’il était de loin le pire lanceur du baseball, au printemps 2018, il s’est trouvé à monter dans un ascenseur d’hôtel aux côtés de son manager, le skipper des White Sox, Rick Renteria.

Renteria l’attrapa par la nuque. «Je sais que vous allez être un All-Star un jour,» dit-il.

Giolito considérait sa MPM de 7,53, son dernier clunker dans une série d’entre eux, son incapacité totale à mettre le ballon là où il le voulait. Et il croyait Renteria.

Quinn Harris-USA TODAY Sports

Vêtu d’un maillot des Bulls et d’un masque chirurgical, les cheveux toujours luisants de la douche de bière que ses coéquipiers lui avaient donnée, Giolito est monté sur le podium mardi, à moins d’une heure de lancer son premier sans-coup, et a repensé à ce trajet en ascenseur. .

En 2012, il avait été le premier choix des Nationals au lycée de Harvard-Westlake (Los Angeles). En 16, il était le meilleur espoir de lancer dans le sport. En 17, il était la pièce essentielle de l’accord qui a remporté le voltigeur de Washington Adam Eaton. En 18, Giolito était le joueur le plus décevant du match. Cet hiver-là, il a entièrement refait sa livraison, avec l’aide de son entraîneur de lanceur au lycée, Ethan Katz, et il a perfectionné sa mentalité. En 19, Giolito était un All-Star. Et en 20, il a lancé le premier no-hitter de la saison.

«Il y a la confiance globale, puis la confiance situationnelle», a-t-il déclaré. «En 18, je n’avais aucune confiance en la situation. Je prenais le ballon, j’allais là-bas et je lancerais, et je n’avais pas confiance en moi. Je veux dire, j’ai joué quelques jeux, mais la plupart du temps, je cherchais. J’étais anxieux. Mais je savais, à travers tout cela, qu’un très, très bon lanceur était là quelque part.

Quelques minutes plus tôt, Renteria avait travaillé pour stabiliser sa voix. “Nous pouvons croire en eux, vous savez, mais ils doivent se croire”, a-t-il dit. “Nous ne pouvons pas croire pour eux.”

Giolito et ses White Sox ont battu les Pirates 4–0 mardi. Chicago s’est amélioré à 18–12 et a porté ses chances en séries éliminatoires, selon FanGraphs, à 97,4%. Giolito en a retiré 13 et en a réalisé un sur 101. Aucun lanceur n’avait jamais attisé autant de frappeurs sur si peu de lancers sans frapper.

Quelques coéquipiers ont fait des jeux spéciaux: le joueur de premier but José Abreu a sauvé un tir non cadré de l’arrêt-court Tim Anderson et a glissé une étiquette sur le frappeur pour le 18e retrait; Anderson a rangé derrière le sac, a ramassé un grounder et a jeté un déséquilibre pour le 20e; le voltigeur droit Adam Engel s’est jeté sur une ligne de descente pour le 27e.

Mais Giolito a dominé, induisant 30 coups et ratés incroyables, le deuxième plus grand nombre de coups sans coup sûr depuis 1988, selon ESPN. Quand il a terminé, ses coéquipiers ont ignoré les règles de distanciation sociale et l’ont précipité pendant qu’il regardait vers le ciel.

Il y a vingt-sept mois, Giolio a baissé la tête dans un ascenseur. Mardi, il l’a jeté en triomphe.

Coups rapides

• Les Indiens de droite, Shane Bieber, n’ont pas eu son meilleur mardi, a-t-il déclaré aux journalistes après le match. Il a tout de même retiré 10 et n’a accordé que deux points en sept manches. Nous sommes à peu près à la moitié de la saison; s’il y avait un All-Star Game, il le commencerait.

• Peut-être que le voltigeur de centre des Nationals Victor Robles en a eu assez d’entendre tous les arguments pour savoir si le voltigeur droit des Phillies Bryce Harper ou le voltigeur droit de Washington Juan Soto est le joueur le plus excitant à regarder.

• Mardi devait être le premier jour depuis le 26 juillet où les 30 équipes de la MLB ont pris le terrain. Mais une tempête de pluie a sabordé ce plan, poussant les Yankees-Braves à un double titre mercredi. Mercredi et jeudi ne seront pas non plus des jours clairs – l’ouragan Laura est imminent, donc le match Angels-Astros de mercredi a été reporté dans le cadre d’un double titre le 5 septembre et celui de jeudi a été reporté dans le cadre d’un double titre mardi. Croisez les doigts pour vendredi!