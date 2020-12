Après l’approbation de la loi n ° 31068, qui stipule que les affiliés au régime privé de pension (SPP) peuvent retirer une partie de leurs cotisations à leurs administrateurs de fonds de pension, de nombreuses personnes déposent leur demande afin de pour retirer vos fonds. Pour ce faire, ils se sont inscrits gratuitement et virtuellement sur le site www.consultaretiroafp.pe, selon un calendrier établi par l’Association ..

PLUS D’INFORMATIONS: Comment puis-je connaître l’état de ma demande de retrait . pour obtenir une partie de mes contributions

Comme on le sait, selon ce qui est établi dans le règlement, cela se déroule dans deux cas: a) le retrait de jusqu’à 4 UIT (S / 17,200) pour les affiliés qui jusqu’au 31 octobre 2020 n’enregistrent pas de cotisations pendant 12 mois consécutifs ou plus et b) le retrait d’un maximum de 1 UIT (S / 4,300) pour les affiliés qui n’enregistrent pas de contributions en octobre 2020.

Mais que faire si vous avez saisi vos données, mais que vous avez fait une erreur lors de leur enregistrement? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le réparer, faites très attention.

COMMENT MODIFIER MON APPLICATION SI J’AI PLACÉ DES DONNÉES INCORRECTES?

Tout d’abord, vous devez garder à l’esprit que les informations que vous mettez dans votre demande de retrait sont confidentielles et ne sont traitées que par chaque ..

Pour lui, Si vous vous êtes trompé lors de la saisie de vos données et que vous souhaitez les corriger, il vous suffira de communiquer directement avec votre administrateur de prévoyance.. Les canaux de service de chacun pour mettre à jour vos informations sont:

. Integra

Lima: (01) 513-5050 Province: 0800-40-110 Site Web: www.afpintegra.pe Facebook Messenger: . IntegraApp: . Integra (Google Play et App Store)

Habitat .

Lima: (01) 230-2200 Province: 0801-14-224 Site Web: www.afphabitat.com.pe WhatsApp officiel: 981-211-004 Centre de contact pour la mise à jour des données: 288-2860

Prime .

Lima: (01) 615-7272 Province: 0801-18-010 Site Web: www.prima.com.peApp: Prima . (Google Play et App Store)

Avenir

Lima: (01) 215-2828 Province: 0800-11-434 Site Web: www.profuturo.com.peApp: Profuturo . (Google Play et App Store) La demande de retrait ne peut être soumise qu’une seule fois. (Photo: Leandro Britto / GEC)

COMMENT DEMANDER LE RETRAIT DES 17 200 SOLES DE MA CAISSE DE PENSION?

L’Association . a mis en place une page Web (www.consultaretiroafp.pe) où les contributeurs peuvent savoir s’ils accèdent au retrait de 17200 soles au maximum de leurs fonds de pension et, à leur tour, soumettre leur demande pour recevoir le décaissement de leur argent. Suivez les étapes suivantes:

Allez sur www.consultaretiroafp.pe Sélectionnez le type de document Entrez le numéro du document Entrez le chiffre de vérification Entrez votre date de naissance Cliquez sur “Je ne suis pas un robot” Cliquez sur “Consulter”.

JUSQU’À QUAND SERAI-JE CAPABLE D’ENVOYER MA DEMANDE DE RETRAIT

Selon le calendrier, les affiliés auront jusqu’à quatre jours pour soumettre leurs demandes. Si vous n’avez pas pu saisir la première date, découvrez ici les autres jours qui doivent effectuer le processus:

Si votre pièce d’identité se termine par 0, lettre ou autre: 9 et 10 décembre / 23 et 24 décembre, ce dernier étant la date limite Si votre pièce d’identité se termine le 1 décembre: 10 et 24/11 et 28 Décembre, cette dernière étant la date limite. Si votre pièce d’identité se termine à 2 h 11 et le 14 décembre / 28 et 29 décembre, cette dernière étant la date limite. Si votre pièce d’identité se termine à 3 h 14 et 15 29 et 30 décembre / décembre, cette dernière étant la date limite Si votre pièce d’identité se termine à 4h15 et le 16 décembre / 30 et 31 décembre, cette dernière étant la date limite Si votre pièce d’identité prend fin à 5h16 et 17 décembre / 31 décembre et 4 janvier, ce dernier étant la date limite Si votre pièce d’identité se termine à 6h17 et le 18 décembre / 4 et 5 janvier, ce dernier étant la date Si votre pièce d’identité se termine le 7 décembre: 18 et 21/5 et 6 janvier, ce dernier étant la date limite. La pièce d’identité se termine à 8h21 et le 22 décembre / 6 et 7 janvier, cette dernière étant la date limite Si votre pièce d’identité se termine à 9h22 et le 23 décembre / 7 et 8 janvier, cette dernière étant la date limite.