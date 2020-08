Activision sort les gros canons pour susciter l’intérêt pour le support de championnat de la Call of Duty League 2020 samedi et dimanche.

Il fournira des codes de téléchargement bêta pour “Call of Duty: Black Ops Cold War” à 10 000 utilisateurs tirés au sort qui se connectent au site Web de la CDL pour regarder un match du week-end en direct pendant au moins une minute.

“Call of Duty: Black Ops Cold War” est la prochaine version de la populaire série de jeux vidéo et devrait sortir le 13 novembre. Les personnes avec un code bêta pourront jouer à la partie en ligne du jeu plus tôt.

Voici comment fonctionne le cadeau bêta et ce que vous pouvez faire pour améliorer vos chances d’en obtenir un:

Comment obtenir un code bêta ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’

Il y a quatre étapes pour participer à la loterie pour un code bêta et une chance de jouer à “Call of Duty: Black Ops Cold War” tôt:

Accédez au site Web officiel de Call of Duty League à l’une des heures ci-dessous Connectez-vous à votre compte Activison (ou créez un compte) Suivez une invite pour associer le compte Activision à un compte PSN / XboxRegardez un flux en direct CDL pendant une minute pendant la période de promotion

À partir de là, les participants seront informés dans les 48 heures s’ils ont gagné et reçoivent le code bêta dans leur compte de messagerie lié à Activision.

Combien de ‘Call of Duty: Black Ops Cold War’ les codes bêta sont-ils disponibles?

Il y a 10 000 codes bêta à gagner. Bien que cela semble être un grand nombre, il faudra un peu de chance pour gagner. Les premiers tours des séries éliminatoires comptaient plus de 150 000 téléspectateurs simultanés, ce qui signifie que les individus auront moins de 10% de chances (probablement beaucoup plus faibles) d’obtenir un code.

Pendant une minute pour regarder, cependant, il semble y avoir peu d’inconvénients.

Quand commence la version bêta?

Votre première chance d’obtenir un code bêta aura lieu samedi à 15 h 30 HE lorsque Atlanta FaZe et Dallas Empire s’affronteront. Il y aura d’autres opportunités de gagner un accès anticipé à “Call of Duty: Black Ops Cold War” ce soir-là et dimanche après-midi.

Calendrier des brackets de championnat CDL

Regardez l’un des jeux ci-dessous en direct pendant au moins une minute pour participer au dessin. Les deux demi-finales de la CDL auront lieu samedi, tandis que la finale aura lieu dimanche après-midi.

Atlanta FaZe vs Dallas Empire – Samedi 29 août à 15h30 HE

À déterminer vs à déterminer – Samedi 29 août à 17 h 30 HE

À déterminer vs à déterminer – Dimanche 30 août à 16 h HE

Détails notables, règles pour la suppression de la version bêta de CDL

Vous ne pouvez pas transférer le code bêta vers un autre compte PSN ou Xbox, alors assurez-vous d’avoir correctement saisi vos informations. La version bêta sera ouverte pendant au moins deux jours, selon les petits caractères de la promotion, mais elle pourrait être ouverte plus longtemps.

“Call of Duty: Black Ops Cold War” sortira au grand public le 13 novembre.

Qu’est-ce que le CDL?

La CDL, ou Call of Duty League, est la compétition officielle d’e-sport pour “Call of Duty”. Il comprend 12 équipes qui jouent chacune dans neuf événements de saison régulière. Il y a ensuite un tournoi éliminatoire à double élimination qui s’étend sur deux semaines. Ce week-end marque la dernière étape de la campagne, où un vainqueur sera couronné.

Un prize pool de 4,6 millions de dollars est en jeu pour les équipes.