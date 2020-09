Le haut vol de l’Allemagne revient pour une 58e saison alors que la campagne 2020-21 débute le 18 septembre avec le Bayern Munich prêt à défendre son titre pour la huitième année consécutive. Die Roten a été la classe de la Bundesliga pendant la majeure partie de la décennie, bien que des challengers comme le Borussia Dortmund et le relativement parvenu RB Leipzig cherchent à garder les Bavarois de la première place pour la première fois depuis 2012.

Avec les vétérans de l’USMNT John Brooks (Wolfsburg) et Timothy Chandler (Eintracht Francfort), ainsi que des jeunes comme Gio Reyna (Dortmund), Josh Sargent (Werder Bremen) et Tyler Adams (RB Leipzig), il y a beaucoup de talent pour le Fan américain à encourager en Bundesliga.

Voici un guide complet pour regarder le football de la Bundesliga aux États-Unis, y compris les heures de début et les chaînes de télévision pour les trois premiers jours de match de la saison 2020-21.

Comment regarder la Bundesliga aux États-Unis

chaînes de télé: ESPN, ESPN2, ESPN Deportes (certains matchs)Direct: ESPN +

ESPN + est le siège de la Bundesliga aux États-Unis, avec des matchs sélectionnés également sur les réseaux linéaires de l’entreprise (ESPN, ESPN2, ESPN Deportes). Plus de 300 matchs de Bundesliga seront diffusés sur ESPN + en anglais et en espagnol dans le cadre d’un accord pluriannuel qui commence avec la saison 2020-21.

Calendrier de la Bundesliga 2020: TV, diffusion en direct

1ère journée

Date Heure (HE) Fixture Stream / TV Vendredi 18 septembre 14h30 Bayern Munich vs Schalke ESPN +, ESPN / Deportes Samedi 19 septembre 9h30 VfB Stuttgart vs SC Freiburg ESPN + Samedi 19 septembre 9 : 30 h Eintracht Francfort contre Arminia ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 Union Berlin contre Augsburg ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 Werder Bremen contre Hertha ESPN + samedi 19 septembre 9 h 30 1. FC Koln vs Hoffenheim ESPN + Samedi 19 septembre 12h30 Dortmund vs Mönchengladbach ESPN + Dimanche 20 septembre 9h30 RB Leipzig vs Mainz ESPN + dimanche. 20 septembre 12 h Wolfsburg vs Leverkusen ESPN +

2e journée

Date Heure (HE) Fixture Stream Vendredi 25 septembre 14h30 Hertha vs Eintracht Frankfurt ESPN + Samedi 26 septembre 9h30 Leverkusen vs RB Leipzig ESPN + Samedi 26 septembre 9h30 Augsburg vs Dortmund ESPN + Samedi 26 septembre 9h30 Mönchengladbach vs Union Berlin ESPN + Samedi 26 septembre 9h30 Arminia vs 1. FC Koln ESPN + Samedi 26 septembre 9h30 Mayence vs VfB Stuttgart ESPN + samedi, 26 septembre 12h30 Schalke vs Werder ESPN + Dimanche 27 septembre 9h30 Hoffenheim vs Bayern ESPN + dimanche. 27 septembre 12 h SC Freiburg vs Wolfsburg ESPN +

3e journée

Date Heure (HE) Fixture Stream Vendredi 2 octobre 14h30 Union Berlin vs Mainz ESPN + Samedi 3 octobre 9h30 VfB Stuttgart vs Leverkusen ESPN + Samedi 3 octobre 9h30 1. FC Koln vs Monchengladbach ESPN + Samedi 3 octobre 9h30 Eintracht Francfort vs Hoffenheim ESPN + Samedi 3 octobre 9h30 Dortmund vs SC Freiburg ESPN + Samedi 3 octobre 9h30 Werder Brême vs Arminia ESPN + samedi , 3 octobre 12h30 RB Leipzig vs Schalke ESPN + Dimanche 4 octobre 9h30 Wolfsburg vs Augsburg ESPN + dimanche. 4 octobre 12 h Bayern Munich contre Hertha ESPN +