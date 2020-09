La Serie A est de retour!

Le haut vol de l’Italie revient pour une 119e saison alors que la campagne 2020-21 commence avec la Juventus prête à défendre son titre pour la neuvième année consécutive. Les Bianconeri restent la classe de la Serie A, bien que des puissances anciennes et montantes comme l’AC Milan, l’Inter Milan, la Roma, la Lazio et l’Atalanta cherchent à garder la Juve sans Scudetto pour la première fois depuis 2011.

Les fans de l’USMNT auront un intérêt profond cette saison, le milieu de terrain Weston McKennie ayant rejoint la Juventus en prêt à la fin du mois d’août. Le joueur de 22 ans cherche à se faire une place dans la meilleure formation d’Italie – aux côtés de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala et son compatriote nouveau venu de la Juve Arthur – pour devenir le premier joueur régulier américain de Serie A depuis Michael Bradley au début des années 2010.

Voici un guide complet pour regarder le football de Serie A aux États-Unis, y compris les heures de début et les chaînes de télévision pour les trois premiers jours de match de la saison 2020-21.

Comment regarder la Serie A aux USA

chaînes de télé: ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ESPN Deportes (certains matchs)Direct: ESPN +

ESPN + est le siège de la Serie A aux États-Unis, avec des matchs sélectionnés également sur les réseaux linéaires de la société (ESPN, ESPN2, ESPNEWS, ESPN Deportes). Plus de 340 matchs de Serie A seront diffusés sur ESPN + au cours de la saison 2020-21, avec un match de la semaine diffusé sur ESPN, ESPN2 ou ESPNEWS. De plus, plusieurs matchs tout au long de la saison seront diffusés en espagnol sur ESPN Deportes.

Serie A TV, programme de diffusion en direct

1ère journée

Date Heure (HE) Fixation Diffusion en direct / TV Samedi 19 septembre 12 h Fiorentina vs Torino ESPN + Samedi 19 septembre 14 h 45 Hellas Verona vs Roma ESPN + Dimanche 20 septembre 6 h 30 Parme vs Napoli ESPN 2 Dimanche 20 septembre 9 h Gênes vs Crotone ESPN + Dimanche 20 septembre 12 h Sassuolo vs Cagliari ESPN + Dimanche 20 septembre 14 h 45 Juventus vs Sampdoria ESPN + Lundi 21 septembre 14 h 45 Milan contre Bologne ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Lazio contre Atalanta ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Udinese contre Spezia ESPN + Mercredi 30 septembre À déterminer Beneveto contre Inter Milan ESPN +

2e journée

Date Heure (HE) Fixation Diffusion en direct / TV Samedi 26 septembre 9h00 Torino vs Atalanta ESPN + Samedi 26 septembre 12h00 Sampdoria vs Beneveto ESPN + Samedi 26 septembre 12h00 Cagliari vs Lazio ESPN + Samedi 26 septembre 26 14 h 45 Inter Milan vs Fiorentina ESPN + Dimanche 27 septembre 6 h 30 Spezia vs Sassuolo ESPNEWS Dimanche 27 septembre 9 h Vérone vs Udinese ESPN + Dimanche 27 septembre 21 h Napoli vs Gênes ESPN + dimanche , 27 septembre 12 h Crotone vs Milan ESPN + Dimanche 27 septembre 14 h 45 Roma vs Juventus ESPN + Lundi 28 septembre 14 h 45 Bologne vs Parme ESPN +

3e journée

Date Heure (HE) Fixation Diffusion en direct / TV vendredi 2 octobre 14 h 45 Fiorentina vs Sampdoria ESPN + samedi 3 octobre 9 h Sassuolo vs Crotone ESPN + samedi 3 octobre 12 h Gênes vs Torino ESPN + samedi, 3 octobre 14h45 Udinese vs Roma ESPN + dimanche 4 octobre 6h30 Atalanta vs Cagliari ESPN2 dimanche 4 octobre 9h00 Parme vs Verona ESPN + dimanche 4 octobre 9h00 Beneveto vs Bologne ESPN + dimanche 4 octobre 9h00 Lazio vs Inter Milan ESPN + dimanche. 4 octobre 12 h Milan vs Spezia ESPN + dimanche. 4 octobre 14h45 Juventus vs Napoli ESPN +