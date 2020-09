Êtes-vous curieux de savoir “Madden NFL 21”, mais ne voulez pas dépenser 60 $ pour savoir si vous l’apprécierez? Alors vous avez de la chance, car EA Sports rend Madden 21 gratuit ce week-end en l’honneur du coup d’envoi de la saison NFL.

Vous avez peut-être vu des mises à jour d’EA Sports cette année faisant la promotion de son nouveau mode de jeu The Yard, ou peut-être avez-vous vu le visage remanié de la franchise et pensé qu’il avait l’air intéressant. Mais vous avez peut-être également vu les nombreuses critiques négatives tout au long de la première semaine de sortie du jeu et cela vous a effrayé de l’achat.

Maintenant, vous avez un week-end complet pour tester si Madden 21 est fait pour vous.

Week-end de jeu gratuit Madden 21

EA Sports rend Madden 21 gratuit du 10 au 13 septembre. La société dit qu’elle met le jeu à la disposition de tous pour «célébrer le retour de Colin Kaepernick [in the video game] et le début de la saison NFL. “Un essai gratuit de Madden 21 sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et Steam pour PC.

L’essai gratuit devrait être disponible à partir de 00 h 01 PST le 10 septembre jusqu’à 23 h 59 PST le 13 septembre. EA Sports déclare que vous avez besoin d’un compte EA et d’un compte console premium pour jouer à l’essai gratuit.

Essai gratuit de Madden 21 sur Xbox One

Selon Xbox.com, vous devez avoir un compte Xbox Live Gold ou un compte Xbox Game Pass Ultimate pour télécharger l’essai gratuit de Madden 21.

Depuis Xbox:

En cliquant sur, vous serez redirigé vers le Microsoft Store, où vous devez être connecté pour voir l’option d’installation avec votre abonnement Xbox Live Gold. Pour télécharger sur console, cliquez sur la zone membre Gold sur le tableau de bord d’accueil de votre Xbox One.

Essai gratuit de Madden 21 sur PlayStation 4

Lorsque vous visitez le PlayStation Store, vous devriez voir une option pour un «essai de jeu complet» gratuit de Madden 21.

(PlayStation Store) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/39/bf/play-station-4-madden-21_19unuvtyvmazm1e7eaalggj1af.png?t=2023249556&w=500&quality=80

Il existe également une option pour les membres PlayStation Plus de jouer au jeu gratuitement, mais ce n’est pas l’essai gratuit du week-end. La version PlayStation Plus vous oblige à acheter PlayStation Plus, ce qui signifie que l’essai ne serait pas vraiment gratuit.

Essai gratuit de Madden 21 sur Steam

EA Sports promeut la version Steam de Madden 21 comme une option pour son week-end gratuit, mais je n’ai pas pu savoir comment y accéder. Lorsque vous accédez à la page Madden 21 pour Steam, il n’y a pas d’options pour un essai gratuit. Le seul choix est une option pour un essai de 10 heures avec EA Play, mais cela a toujours été disponible. Et vous devez également payer pour EA Play, ce qui ne rend pas cela gratuit.

(Steam) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/3a/c9/madden-21-steam_1bh8zdjlfi7f41isqk6ksdy76c.png?t=2024403652&w=500&quality=80

Nous mettrons à jour cet article si plus d’informations sont disponibles concernant l’essai gratuit sur Steam.

METTRE À JOUR: EA Sports a supprimé Steam de son site Web en tant qu’option gratuite.

Message d’essai gratuit de Madden 21 pour les utilisateurs existants

Si vous avez déjà acheté Madden 21 et que vous l’avez démarré jeudi matin, vous avez probablement reçu un message étrange. Dès que vous démarrez le jeu, vous êtes confronté à une fenêtre contextuelle qui se lit comme suit: «Bienvenue dans l’essai de Madden NFL 21». Deux options vous sont alors proposées: Continuer l’essai et passer à la version complète de Madden NFL 21.

(Madden 21) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/1a/9d/madden-21-free-trial_5eirtb0iz5pl12iph2hsmpvtl.png?t=2024674068&w=500&quality=80

C’est un message inquiétant étant donné que cela se présente aux personnes qui ont déjà acheté le jeu. Voir cela inciterait probablement l’utilisateur à craindre que toutes ses données précédemment enregistrées disparaissent s’il sélectionne l’une de ces options.

Interrogé sur ce message par un client, EA Help a fourni la réponse suivante:

Après avoir fait un peu d’enquête, j’ai découvert que c’est quelque chose dont notre équipe de jeu est maintenant consciente et qu’elle étudie plus en détail. Ne vous inquiétez pas, cela ne devrait pas affecter les heures que vous avez déjà jouées. Veuillez garder un œil sur nos pages de médias sociaux et nos forums pour Madden NFL 21 pour toute mise à jour ultérieure.

Sur la base des commentaires des utilisateurs sur Reddit, il semble que vous puissiez cliquer sur “Continuer l’essai” et les choses devraient bien se passer.