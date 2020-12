April del Rio

Journal La Jornada

Mercredi 16 décembre 2020, p. a12

David García, coordinateur d’événements de la Commission nationale de la marche, a déclaré que l’Unité d’administration des finances du ministère de l’Éducation publique (SEP) n’a pas débloqué les ressources ou rempli les accords pour le développement de cette mission.

Ce que nous recherchons, c’est que le président Andrés Manuel López Obrador sache ce qui se passe, que la ressource attribuée n’a pas été libérée, 75 millions par an pour 2019 et 2020, malgré le fait que les accords avec les États aient été signés, et que les plans de détection des talents ont été respectés. Ceux qui souffrent sont les marcheurs, environ 60 qui n’ont pas leurs bourses, et les formateurs qui n’ont pas été payés depuis deux ans, a déclaré García.

Bien que la Commission de mars – à laquelle l’ancien marcheur Bernardo Segura a été confié – dispose d’un bureau au Palais national, a-t-il souligné, il n’a pas été facile d’approcher le président pour expliquer la situation; Nous comprenons que tout a été compliqué par la pandémie et que vous êtes très occupé, mais nous aimerions que vous le sachiez.

Soutenu par des documents qui approuvent les violations et autorisé par Segura à les faire connaître, García a souligné qu’en plus des bourses et des paiements pour les formateurs, Coahuila et Puebla n’ont pas été couverts pour les actes de sélection des talents et de promotion de la marche, en plus de l’annulation récente d’un voyage en République tchèque, où certains marcheurs chercheraient à se qualifier olympique.

Le 6 novembre, 16 athlètes et cinq officiers sont restés avec des valises à l’aéroport de la capitale en attendant de monter à bord de l’avion pour la compétition de Podebrady, qu’ils ne sont jamais arrivés car le SEP a annulé la livraison de la ressource.

Après coup, Segura a pris la décision de démissionner de la Commission Sportive Stratégique de la Discipline de la Marche, insérée dans l’engagement numéro 48 du Président, ainsi que la promotion de projets de baseball et de boxe dans des commissions spéciales.