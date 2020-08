Toutes les feuilles de triche de football fantastique ne sont pas créées égales. Avec autant d’experts et autant de sites, il peut être difficile de trouver la meilleure source pour le classement général des joueurs d’une année à l’autre. Les classements consensuels constamment mis à jour chez Fantasy Pros sont un composite utile, mais il y a de fortes chances que vous rédigiez et jouiez à de nombreuses ligues de football Fantasy sur Yahoo ou ESPN. Bien que Yahoo utilise par défaut le demi-point PPR et ESPN va avec la norme, il existe des différences intrigantes entre les classements principaux des deux sites, donc si vous jouez sur les deux, cela vous évitera de trouver différents dormeurs et d’utiliser différentes stratégies de draft.

Il y a une garantie – ni Yahoo ni ESPN ne seront précis à 100% sur toutes les positions, tout comme Sporting News, CBS Sports, Pro Football Focus, etc. Voici un aperçu des joueurs les plus polarisants menant aux plus grands écarts en 2020 afin que vous puissiez planifier en conséquence:

IYER: Les joueurs les plus surfaits par ADP | Meilleures valeurs sous-estimées par ADP

Classement Yahoo Fantasy Football 2020 vs Classement ESPN Fantasy Football

Dalvin Cook, RB, Vikings (Classement Yahoo: 9 – Classement ESPN: 4)

ESPN se penche correctement vers le plafond le plus élevé de Cook en tant que coureur et receveur ne s’inquiétant pas du contrat ou de la blessure, tandis que Yahoo joue un peu plus en sécurité.

Josh Jacobs, RB, Raiders (Classement Yahoo: 17 – Classement ESPN: 11)

On s’attend à ce que Jacobs voie un plus grand rôle dans le jeu de passes, ce qui contribue à la fois au PPR à demi et à plein point, de sorte que son classement devrait être plus proche de celui d’ESPN. S’il reste en bonne santé, il devrait avoir une grosse saison de deuxième année en tant que bête de somme avec Jalen Richard comme un changement de rythme calculé.

Patrick Mahomes, QB, Chiefs (Classement Yahoo – 23 Classement ESPN: 35)

En général, ESPN se range du côté des rédacteurs avertis en attente de QB tandis que Yahoo s’adresse à ceux qui aiment examiner la position au deuxième tour.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Melvin Gordon, RB, Broncos (Classement Yahoo: 29 – Classement ESPN: 46)

Gordon est de plus en plus préoccupé par une situation de multipropriété avec Phillip Lindsay, donc ESPN évolue dans la bonne direction.

Terry McLaurin, WR, Washington (Classement Yahoo: 35 – Classement ESPN 51)

ESPN est évidemment préoccupé par le volume et l’efficacité de McLaurin avec Dwayne Haskins à la fois en année 2 dans une nouvelle infraction. Yahoo est cependant agressif ici. Sa valeur est quelque part au milieu.

JuJu Smith-Schuster, WR, (Classement Yahoo: 37 – Classement ESPN: 29)

ESPN aime un gros rebond avec Ben Roethlisberger, tandis que Yahoo est un peu plus prudent avec lui en tant que WR2. Yahoo a la meilleure idée.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Calvin Ridley, WR, Falcons (Classement Yahoo: 44 – Classement ESPN: 33)

Ridley prouve l’amour d’ESPN pour les avantages, le considérant davantage comme un WR2 haut de gamme. Ils ont ce droit contre Yahoo.

Leonard Fournette, RB, Jaguars (Classement Yahoo: 51 – Classement ESPN 39)

Yahoo tient compte de la diminution du rôle de réception de Fournette. ESPN espère une meilleure production au sol et une régression TD positive. C’est un lavage.

Courtland Sutton, WR, Broncos (Classement Yahoo: 53 – Classement ESPN 30)

Sutton se sent comme un choix à la hausse ou à la baisse avec Drew Lock, vous pouvez donc vraiment dire que les deux l’ont ici.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Robert Woods, WR, Rams (Classement Yahoo: 55 – Classement ESPN: 37)

ESPN a raison. Woods continue d’être sous-évalué dans les brouillons par rapport à son coéquipier Cooper Kupp.

Russell Wilson, QB, Seahawks (Classement Yahoo: 60 – Classement ESPN: 76)

Wilson vaut-il un choix de cinquième ronde ou un choix de septième ronde? Appelons cela le sixième pour un QB1 de moitié supérieure.

TY Hilton, WR, Colts (Classement Yahoo: 63 – Classement ESPN: 50)

ESPN tente de remonter le temps vers un Hilton plus jeune et plus sain avec Andrew Luck. Yahoo joue mieux, mais il pourrait encore être plus bas.

6 QB | 16 OR | 14 WR | 10 TE | 5 D / ST | Un de chaque équipe

Jordan Howard, RB, Dolphins (Classement Yahoo: 67 – Classement ESPN: 86)

Il est surprenant que Howard soit bien inférieur à la norme ESPN. Quoi qu’il en soit, avec Matt Breida mieux adapté pour l’attaque des Dolphins, Howard est trop élevé dans les deux cas.

JK Dobbins, RB, Ravens (Classement Yahoo: 69 – Classement ESPN: 89)

Dobbins est de plus en plus apprécié dans les classements, car il est clair qu’il pourrait avoir un grand rôle de recrue au début. Obtenez-le aussi bas que vous le pouvez sur l’un ou l’autre site.

Jared Cook, TE, Saints (Classement Yahoo: 71 – Classement ESPN: 111)

Yahoo pense plus à 2019 avec ce classement. ESPN est beaucoup plus proche de l’épingle alors que le rôle de Cook va diminuer.

STRATÉGIES FANTASY DRAFT:

Projet de serpent | Vente aux enchères | Meilleure balle | Dynastie | IDP

Josh Allen, QB, Bills (Classement Yahoo: 76 – Classement ESPN: 119)

C’est une grande disparité même avec ESPN abandonnant tous les QB. Ils ont toujours raison car Allen pourrait être le plus gros buste QB1 de niveau intermédiaire.

David Montgomery, RB, Bears (Classement Yahoo: 79 – Classement ESPN: 57)

Surveillez son classement à changer après la peur d’une blessure à l’aine au milieu du camp d’entraînement. Abaisser un peu ne fait qu’améliorer sa valeur, alors rejoignez ESPN ici.

Jarvis Landry, WR, Browns (Classement Yahoo: 81 – Classement ESPN: 54)

Au-delà de la récupération de la chirurgie de la hanche, Landry ne sera pas la grande cible occupée qu’il était autrefois à Miami ou à Cleveland. Yahoo gagne ici, mais il pourrait être plus bas.

PROJET DE STRATÉGIE ET ​​DE CLASSEMENT TIERS:

Quarterback | Running Back | Récepteur large | Fin serrée

Darren Waller, TE, Raiders (Classement Yahoo: 93 – Classement ESPN: 69)

Cette fois, Yahoo a mieux corrigé que Cook, tandis qu’ESPN se penche davantage sur 2019.

Evan Engram, TE, Giants (Classement Yahoo: 106 – Classement ESPN: 82)

J’adore ESPN en réalisant qu’il est un joueur de boom lorsqu’il est en bonne santé. Étant donné que tout le monde court un risque de blessure, c’est un bon choix pour placer Engram parmi les TE1 volés.

Christian Kirk, WR, Cardinals (Classement Yahoo: 109 – Classement ESPN: 84)

ESPN est trop élevé et Yahoo peut aussi être trop généreux. Cela ressemble vraiment à DeAndre Hopkins et à des cibles réparties sur plusieurs joueurs.

Phillip Lindsay, RB, Broncos (Classement Yahoo: 114 – Classement ESPN: 85)

Sur la base du classement Gordon, il serait logique pour ESPN d’avoir Lindsay haut. Yahoo pourrait bientôt corriger.

Joe Burrow, QB, Bengals (Classement Yahoo: 117 – Classement ESPN: 219)

Wow, ESPN a vraiment enterré Burrow. Yahoo a plus de précision car il est un QB2 très haut en dépit de son statut de recrue car il est très talentueux et jettera beaucoup à un groupe d’armes diversifié.

Deebo Samuel, WR, 49ers (classement Yahoo: 127 – classement ESPN: 68)

Samuel semble pouvoir participer à la semaine 1 avec une blessure au pied. Quoi qu’il en soit, ESPN a beaucoup mieux parce qu’il a un avantage WR1.

Mecole Hardman, WR, Chiefs (Classement Yahoo: 131 – Classement ESPN: 106)

Hardman a un battage médiatique considérable à émerger derrière Tyreek Hill et Travis Kelce. Yahoo est un peu conservateur; ESPN est trop agressif. Divisez la différence en pensant à ses avantages.

Kerryon Johnson, RB, Lions (Classement Yahoo: 137 – Classement ESPN: 72)

Les deux sites ont D’Andre Swift assez haut au n ° 49. Yahoo a raison de penser que Johnson sera bientôt plus une sauvegarde qu’un comité de retour.

Justin Jefferson, WR, Vikings (Classement Yahoo: 145 – Classement ESPN: 123)

Jefferson commencera et sera régulièrement sur le terrain, mais il s’agit d’une infraction de passe limitée qui n’utilise pas beaucoup de 11 personnes pour l’aider dans la fente. Cela dit, il a suffisamment d’avantages pour aller n’importe où dans la série 11 ou 12.

Preston Williams, WR, Dolphins (Classement Yahoo: 156 – Classement ESPN: 96)

Williams, en huit matchs en tant que recrue non repêchée, était en bonne voie pour 120 cibles, 64 attrapés, 856 verges et six touchés. Maintenant, il est clairement n ° 2 à l’extérieur dans une attaque qui a lancé 65,9% du temps la saison dernière et devrait continuer à l’étaler dans le jeu de passes de Chan Gailey. Cela dit, Williams est un dormeur chaud sur Yahoo alors qu’ESPN pourrait le faire un peu surévalué.

Henry Ruggs III, WR Raiders (Classement Yahoo: 159 – Classement ESPN: 100)

Il y a un mystère sur les sets offensifs des Raiders, de combien ils utiliseront vraiment plusieurs bouts serrés à qui sera sur le terrain en 11 personnes. Entre Tyrell Williams et Bryan Edwards puis Hunter Renfrow et Nelson Agholor, il y a d’autres questions. Mais Ruggs semble être la seule réponse sûre. ESPN est peut-être un peu élevé, mais ils ont toujours l’avantage facile ici.