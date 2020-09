Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe et Neymar sont en tête de la liste des joueurs qui ont reçu des compétences cinq étoiles dans la dernière édition de la série FIFA d’EA Sports.

Le trio fait à nouveau partie des meilleurs joueurs de FIFA 21, les deux stars du PSG et la Juventus, ou Piemonte Calcio en jeu, l’attaquant étant également reconnu parmi les meilleurs skillers du jeu.

Chaque année, la liste des joueurs reconnus avec des compétences cinq étoiles est parmi les plus recherchées dans le jeu car ils possèdent un arsenal de mouvements d’adresse qui en font l’un des joueurs les plus dangereux et les plus amusants à utiliser.

La liste comprend généralement des joueurs proches du sommet du jeu, comme Ronaldo, Mbappe et Neymar, ainsi que des dribbleurs très réputés comme Alan Saint-Maximin, Stephen El Sharaawy, Vinicius Junior et Yannick Bolasie.

Certains grands noms proches de la fin de leur carrière respective sont également inclus, avec Franck Ribéry, Nani et Zlatan Ibrahimovic, tous toujours considérés comme parmi les meilleurs dribbleurs de FIFA 21.

Voici tous les joueurs qui ont été classés comme ayant des compétences cinq étoiles dans la dernière édition du jeu, et en tant que tels sont capables de réaliser les mouvements les plus brillants – si leur utilisateur est capable de le faire.

Joueur Club Note Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio 92 Neymar Jr PSG 91 Kylian Mbappe PSG 90 Angel Di Maria PSG 87 Jadon Sancho Borussia Dortmund 87 Roberto Firmino Liverpool 87 Paul Pogba Manchester United 86 Thiago Bayern Munich 85 Riyad Mahrez Manchester City 85 Memphis Depay Lyon 85 Hakim Ziyech Chelsea 85 Marcus Rashford Manchester United 85 Douglas Costa Piemonte Calcio 84 Zlatan Ibrahimovic AC Milan 83 Marcelo Real Madrid 83 Wilfried Zaha Crystal Palace 83 Martin Odegaard Real Madrid 83 Philippe Coutinho Bayern Munich 83 Ousmane Demebele Barcelone 83 Quincy Promes Ajax 82 Marlos Shakhtar Donetsk 81 Eduardo Salvio Boca Juniors 81 Joao Felix Atletico Madrid 81 Xherdan Shaqiri Liverpool 81 Juan Cuadrado Piemonte Calcio 81 Franck Ribery Fiorentina 81 Nani Orlando City 80 Vinicius Jr. Real Madrid 80 David Neres Ajax 80 Federico Bernardeschi Piemonte Calcio 80 Allan Saint-Maximin Newcastle 80 Gelson Martins Monaco 80 Stephen El Sharaawy Shanghai Shanhua 79 Ignacio Piatti San Lorenzo 78 Ricardo Centurion Velez Sarsfield 77 Amine Harit Schalke 77 Hernani Levante 76 Yannick Bolasie Everton 75 Marcelino Moreno Lanus 75 Evander Midtjylland 74 Matias Fernandes Colo-Colo 73 Luciano Acosta Atlas 73 Jorge Carrascal Nunez 73 Chanathip Songkrasin Hokkaido Consadole Sapporo 73 FC Metz 72 Aidan McGeady Sunderland 71 Silas Wamangituka Stuttgart 70 Juan Diego Rojas Delfin SC 69 Gary Mackay-Steven NYCFC 69 Ilsinho Philadelphia Union 68 Rayan Cherki Lyon 67

Quels sont les mouvements de compétences 5 étoiles dans FIFA 21?

Il existe de nombreux trucs uniques aux skillers 5 étoiles dans FIFA 20, notamment le sombrero, le triple élastique, l’arc-en-ciel avancé et la tornade qui tournent à gauche et à droite.

Ce sont les mouvements de dribble les plus spectaculaires du jeu et sont capables de bousculer n’importe quel adversaire.

Le jeu de cette année a vu l’ajout de trois nouveaux mouvements d’habileté: le Feint Forward and Turn, le Drag to Heel et le Ball Roll Fake Turn.

Voici la liste complète des mouvements de compétences dans le jeu de cette année:

Déplacez la PS Xbox Elastico R vers la droite, puis tournez de bas à gauche R vers la droite puis tournez de bas à gauche Inverser Elastico R vers la gauche puis tournez de bas à droite R vers la gauche puis tournez de bas à droite Advanced Rainbow RS ⬇ (petit coup), ⬆ (maintenir), ⬆ (petit coup) RS ⬇ (petit coup), ⬆ (maintenir), ⬆ (petit coup) Hocus Pocus RS vers le bas, tourner de bas à gauche, puis tourner de gauche à bas à droite RS vers le bas, tourner à travers de bas à gauche, puis tournez de gauche à droite Triple Elastico RS vers le bas, tournez de bas à droite, puis de droite à gauche de RS vers bas, tournez de bas à droite, puis de droite à bas à gauche Ball Roll & Flick Right RS ⬅ (maintenir), ⬆ (flick) RS ⬅ (hold), ⬆ (flick) Ball Roll & Flick Left RS ➡ (hold), ⬆ (flick) RS ➡ (hold), ⬆ (flick) Flick Turn R1 (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬇ (petit coup) RB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬇ (petit coup) Ball Roll & Fake Right RS ➡ (maintenir), ⬅ (petit coup) RS ➡ ( maintenir), ⬅ (petit coup) Ball Ro ll & Fake Left RS ⬅ (maintenir), ➡ (petit coup) RS ⬅ (maintenir), ➡ (petit coup) Sombrero Flick RS ⬆, ⬆, ⬇ (petit coup RS ⬆, ⬆, ⬇ (petit coup) Tourner et tourner à droite RS ⬆, ➡ (petit coup) RS ⬆, ➡ (petit coup) Turn & Spin Left RS ⬆, ⬅ (petit coup) RS ⬆, ⬅ (petit coup) Rabona Fake L2 + ▢ / ◯, X + LS ⬇ LT + X / B, A + LS ⬇ Elastico Chop Left R1 (maintenir) + RS ➡, ⬇, ⬅ (petit coup) RB (maintenir) + RS ➡, ⬇, ⬅ (petit coup) Elastico Chop Right R1 (maintenir) + RS ⬅, ⬇, ➡ (petit coup) RB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬅ (petit coup) Spin Flick à gauche R1 (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬅ (petit coup) RB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬅ (petit coup) Tourner à droite R1 (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ➡ (petit coup) RB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ➡ (petit coup) Flick Over RS ​​⬆ (maintenir) RS ⬆ (maintenir) Tornado Spin Left L1 (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬅ (petit coup) LB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ⬅ (petit coup) Tornado Spin à droite L1 (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ➡ (petit coup) LB (maintenir) + RS ⬆ (petit coup), ➡ (petit coup) Laces Flick Up L2 + R1 (maintenir) LT + RB (maintenir) Sombrero Flick Backwards L (maintenir) L (maintenir) Sombrero Flick Right L (maintenir) L (maintenir) Sombrero Flick Left L ( maintenir) L (maintenir) Autour de T Le monde R tourne autour (dans le sens horaire ou anti-horaire) R tourne autour (dans le sens horaire ou anti-horaire) Air Elastico RS ➡, ⬅ (petit coup) RS ➡, ⬅ (petit coup) Reverse Air Elastico RS ⬅, ➡ (petit coup) RS ⬅ , ➡ (petit coup) Flick Up For Volley L (maintenir) L (maintenir) Chest Flick L to up Hold press L3 Tap R3 x3 L to up Hold press L3 Tap R x3 T. Around the World Tournez RS dans le sens des aiguilles d’une montre puis RS ⬆ (petit coup) ) Tourner RS ​​dans le sens des aiguilles d’une montre puis RS ⬆ (petit coup) DragBack Sombrero R1 (maintenir), LS Backward (petit coup), R3 RB (maintenir), LS Backward (petit coup), RS (appuyer) Feint Forward et Turn RS ⬇ + RS ⬇ RS ⬇ + RS ⬇ Faites glisser vers le talon L1 + RS ⬇ puis RS ⬅, ➡ LB + RS ⬇ puis RS ⬅, ➡ Ball Roll Fake Turn maintenez L2 + RS ⬆ puis RS ⬅, ➡ maintenez LT + RS ⬆ puis RS ⬅, ➡