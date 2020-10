Barcelone visite le terrain toujours compliqué de Mendizorroza pour affronter Alavés dans le match correspondant à la 8e journée de la Ligue de Santander. Ronald Koeman inclura un nouveau visage par rapport à l’affrontement contre la Juventus en Ligue des champions dans lequel ils ont battu Vecchia Signora 2-0.

Dans le but, il répétera Net, qui continuera à défendre le but de Barcelone tandis que Ter Stegen continue de se dépêcher dans sa récupération. Sergiño Dest Il reviendrait à l’arrière droit après avoir laissé de bons sentiments dans la Classique. La voie opposée l’occupera Jordi Alba et Gerard Piqué, qui revient après avoir purgé son match de pénalité en Ligue des champions, et Clément Lenglet ce seront les quarterbacks de l’axe de l’arrière.

Devant eux, Sergio Busquets et Frenkie de Jong ils prendront la barre du bateau culé à Mendizorroza. Devant eux, au milieu de terrain, il pourrait répéter Pedri, qui à 17 ans a déjà frappé la porte et est amoureux de tout Barcelone avec son football.

Leo Messi Il partirait de l’aile droite pour se déplacer dans toute la zone des trois quarts à sa guise. De l’autre côté, après avoir été remplaçant à Turin, Ansu Fati vise à reprendre possession. Devant eux, Antoine Griezmann aura une nouvelle opportunité après avoir caillé un bon match contre la Juventus alors qu’il était à deux bougies sans voir de but.