le Athlète de Madrid et le Barcelone Ils s’affrontent ce samedi 21 novembre à 21h00 dans le grand match de la 10e journée de la Ligue de Santander. L’équipe de matelas, qui ne connaît toujours pas la défaite en championnat de la ligue, affronte un Barça qui a besoin d’une victoire dans le Wanda Metropolitano pour ne pas tomber des hautes places du classement.

Les pertes marqueront le onze d’ouverture de Diego Pablo Simeone et Ronald Koeman. De la part de l’Atlético de Madrid, les victimes de Luis Suárez et Torreira se démarquent, tous deux en quarantaine après avoir été testés positifs au COVID. L’entraîneur argentin pariera sur un attaquant formé par Llorente et Joao Félix, qui traverse un grand moment de forme et constitue la grande menace offensive des locaux. En outre, Carrasco pourrait revenir à onze heures après s’être remis de sa blessure.

De son côté, Ronald Koeman a également des victimes dans son équipe. Sergio Busquets a subi une entorse au genou avec l’équipe espagnole et a donc rejoint Ansu Fati, qui a déjà été opérée après une fracture du ménisque interne du genou gauche. De cette façon, Pjanic partira avec De Jong au centre du terrain et le grand doute sera l’ailier gauche: Koeman devra décider s’il faut miser sur le jeune Pedri ou sur Coutinho, déjà remis de sa blessure musculaire. Antoine Griezmann débutera comme partant à son retour à Wanda Metropolitano.

Alignements possibles de l’Atlético de Madrid – Barcelone

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Llorente et Joao Félix.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri et Griezmann.