Mis à jour le 13/11/2020 à 22:06

le Deuxième lien familial universel Il a commencé à être payé depuis le 10 octobre dernier et se poursuivra jusqu’en décembre de cette année, afin d’aider les familles péruviennes économiquement touchées par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement péruvien a établi cinq phases et modalités pour livrer les 760 soles aux bénéficiaires dans tout le pays. Nous sommes actuellement en phase 3: portefeuille numérique et banque cellulaire.

Afin d’éviter les agglomérations dans les banques, différents canaux ont été créés pour que les bénéficiaires des Deuxième lien familial universel ayez l’argent entre vos mains. De cette façon, certains ont déjà reçu les semelles 760 via leur comptes bancaires, portefeuille numérique ou banque cellulaire. Cependant, certains bénéficiaires peuvent utiliser un autre mécanisme: le Compte DNI de Banco de la Nación. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Depuis le 10 octobre, le deuxième bonus familial universel de 760 soles a été collecté. (Photos: GEC)

Quel est le compte DNI du Banco de la Nación?

C’est le compte qui créera le Banque Nationale automatiquement aux bénéficiaires qui n’ont pas encore de compte bancaire, pour déposer le Deuxième lien familial universel de 760 semelles. Le but est de promouvoir l’inclusion financière, ainsi que d’éviter les foules lors de la collecte de la subvention.

Selon le calendrier de livraison du BFU, le mode ‘Compte DNI’ est en phase 4, donc l’argent commencera à être distribué à partir du 5 décembre.

Il est à noter que le Banque Nationale ouvrir à tous un compte d’épargne individuel et numérique de base Personne majeure péruvienne qui possède un document d’identité (DNI). De cette façon, vous pourrez collecter 760 semelles, une fois les clés livrées sur votre téléphone portable. En plus de recevoir ce montant, vous pouvez effectuer des retraits, des paiements, des achats et la consommation de services.

Quand les comptes DNI seront-ils ouverts?

Les comptes DNI seront ouverts à partir du mois de novembre. Le Banco de la Nación aura toute la capacité de générer le compte DNI pour ceux qui ont bénéficié de la subvention de 760 soles. Il est à noter qu’il s’agira d’un compte d’épargne de base qui sera en charge du NE, qui sera créé automatiquement et gratuitement.

Qui peut accéder à un compte DNI?

Ils pourront accéder le compte DNI ceux qui répondent à certaines exigences, selon le directeur général de la Banco de la Nación, Juan Carlos Bustamante. Voici les points qui sont pris en compte:

Avoir entre 18 et 50 ans, DNI et vivre en zone urbaine Ayez un téléphone portable à votre nom afin qu’il puisse être relié au «portefeuille électronique».

Comment savoir si vous êtes bénéficiaire du nouveau Bonus familial universel (BFU)?

Entrez sur le site officiel: www.bfu.gob.pe Cliquez sur le bouton “Consulter votre DNI”. Entrez votre numéro de DNI. Entrez votre date d’émission de DNI. Cliquez sur “Je ne suis pas un robot”. Cliquez sur “Vérifiez si vous êtes bénéficiaire.” Si votre ménage est bénéficiaire, vous verrez un message avec la phase, le mode et la date de paiement qui vous correspondent. Selon le calendrier de livraison du BFU, la modalité “ Compte DNI ” est en phase 4, de sorte que l’argent commencera à être distribué à partir du 5 décembre (Photo: GEC)