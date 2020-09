Il est enfin temps. Eh bien, techniquement, jeudi était enfin le moment, mais le premier dimanche de la NFL de la saison 2020 est arrivé, et les propriétaires de fantasy commencent leur routine de quatre mois consistant à vérifier les mises à jour sur les blessures, à les démarrer, à s’asseoir, à peaufiner leurs alignements DFS et s’installant pour environ 10 heures consécutives de football.Pour bien commencer votre dimanche, les experts du football fantastique Fantasy Alarm sont là pour vous aider avec leur émission en direct qui va de 11 h HE jusqu’au coup d’envoi. Obtenez toutes les dernières mises à jour, statistiques, tendances et plus encore. Vous pouvez également rejoindre le chat en direct traditionnel de Fantasy Alarm et demander à d’autres experts de Fantasy Alarm de répondre à toutes vos questions sur les files d’attente.

le Bulletin météo de la semaine 1 comporte quelques endroits potentiellement venteux et pluvieux (et un endroit potentiellement enfumé), et il y a étonnamment peu de soucis de blessures pour chaque position, à l’exception des récepteurs larges. Pour des mises à jour sur David Montgomery, va ici; pour les dernières nouvelles sur les pass-catchers Kenny Golladay, Mike Evans, Mike Williams, Courtland Sutton, et plus, cliquez ici.

CLASSEMENT SEMAINE 1 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Regardez: Live Fantasy Football Start ’em Sit’ em Advice Semaine 1

Chat traditionnel en direct sur Fantasy Alarm!

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 1:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur