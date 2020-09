La semaine 2 a commencé jeudi avec de belles performances de rebond des ratés de la semaine 1 (Odell Beckham Jr., Nick Chubb). Espérons plus de la même chose ce dimanche. Pour vous aider à vous préparer pour toute l’action, les experts du football fantastique Fantasy Alarm seront en direct de 11 h HE jusqu’au coup d’envoi. Obtenez toutes les dernières mises à jour, lancez des conseils, des statistiques, des tendances et plus encore. Vous pouvez également rejoindre le chat en direct traditionnel de Fantasy Alarm et demander à d’autres experts de Fantasy Alarm de répondre à toutes vos questions sur les files d’attente.

le Bulletin météo de la semaine 2 comporte quelques jeux potentiellement pluvieux et venteux, et il y a étonnamment peu de soucis de blessure pour chaque position, sauf les receveurs larges (et même la plupart des receveurs blessés clés ont déjà été exclus). Pour les dernières nouvelles sur les pass-catchers Courtland Sutton, DeVante Parker, Tate d’or, et plus, cliquez ici.

