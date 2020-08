Les concours DraftKings Showdown peuvent être un excellent moyen de démarrer – ou de récupérer – votre semaine de NFL DFS. Offert pour le football du jeudi soir, le football du dimanche soir et le football du lundi soir (entre autres matchs sélectionnés), ces tournois à un seul match offrent aux joueurs de fantasy quotidiens de nombreuses opportunités d’enracinement pendant les matchs aux heures de grande écoute. La saison dernière, nous avons commencé à publier régulièrement des conseils sur la programmation de Showdown, et cela se poursuivra en 2020. Mais si vous êtes nouveau dans ce concept, nous avons des conseils stratégiques et des conseils sur la façon d’aborder chaque concours.

Cet article se concentre sur l’offre Showdown de DraftKings, mais nous décomposons également l’offre de jeu unique de FanDuel ci-dessous. Les deux présentent une expérience sur deuxième écran depuis votre canapé, en particulier si votre match fantastique de la saison pour une semaine donnée est déjà décidé par les jeux aux heures de grande écoute.

Comment jouez-vous à un concours DraftKings Showdown?

Si vous avez lu jusqu’ici, vous connaissez probablement déjà la différence évidente: les concours Showdown ne concernent qu’un seul jeu plutôt qu’une semaine ou une journée de jeux donnée qu’un concours DFS classique engloberait. Cela signifie que votre pool de joueurs se compose uniquement des deux équipes qui jouent.

Bien sûr, la construction de la gamme est très différente. Vous choisirez six joueurs dans une gamme Showdown, un qui s’appelle le capitaine et cinq joueurs utilitaires. Le capitaine verra ses points multipliés par 1,5, mais son salaire sera également multiplié par 1,5. Les cinq joueurs utilitaires peuvent être n’importe quel joueur offensif du jeu, tout comme le capitaine, tandis que vous pouvez également choisir parmi les kickers ou les unités de défense d’équipe et d’équipes spéciales.

Le score lui-même correspond au score standard de DraftKings, qui comprend des touchés de passe à quatre points et un point par réception. Les Kickers, qui ne figurent pas dans les concours standard de DraftKings, reçoivent un point pour un point supplémentaire, trois pour un panier jusqu’à 39 mètres, quatre pour un panier entre 40-49 mètres et cinq pour tout panier de 50 mètres ou plus long.

NFL DFS Strategy Advice: Choisir un capitaine de DraftKings Showdown

Peu importe qui vous choisissez pour votre place de capitaine, ou n’importe laquelle de vos autres places, vous poursuivez la même chose que tous les joueurs DFS: la valeur. Votre capitaine marquera un nombre multiplié de points, mais il coûtera également plus cher, alors ses points multipliés rapportent-ils une valeur pour son coût augmenté? C’est la question à laquelle vous tenterez de répondre en choisissant votre capitaine.

Habituellement, les sélections de capitaine les plus populaires par pourcentage de propriété seront les meilleurs joueurs d’un jeu. Lamar Jackson a approché la propriété de 50 pour cent du capitaine (ainsi que la propriété globale dans les années 80 ou 90) à certains moments de l’année dernière lorsque les Ravens étaient impliqués dans un concours Showdown. Lorsque les Chiefs jouent, Patrick Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill voient généralement tous la propriété du capitaine dans les pourcentages à deux chiffres.

Les prix de DraftKings rendent normalement difficile la création d’une formation étoilée si vous utilisez une superstar comme capitaine. Donc, c’est le compromis – jouer Jackson en tant que capitaine, mais ensuite rester coincé avec un botteur et Nick Boyle dans votre alignement, ou trouver un capitaine de valeur et potentiellement jouer Jackson avec Mark Andrews et le QB de départ de l’autre équipe.

Bien qu’il n’y ait pas de recette unique pour trouver un capitaine bon marché qui vous permette de bourrer vos spots utilitaires avec des crampons, ma méthode préférée est de parier sur un joueur de grande envergure. Avec les Chiefs, cela pourrait être un quatrième receveur comme Demarcus Robinson. Tout ce qu’il faut, c’est une fois derrière la défense pour que cela en vaille la peine de l’avoir à votre place de capitaine. Les prix D / ST et kicker en font même des valeurs de capitaine occasionnelles, mais il y a aussi beaucoup de risques avec ceux-ci.

Dans l’ensemble, lorsque vous vous asseyez pour faire votre alignement, il peut être préférable d’arriver à votre star préférée dans le jeu et à votre valeur préférée dans le jeu. Peut-être faites-en une avec chacun en tant que capitaine et voyez ce que vous préférez. Parfois, un capitaine de valeur avec vos autres choix favoris laisse beaucoup d’argent sur la table, assez pour simplement jouer la star au capitaine de toute façon. D’autres fois, le capitaine de valeur s’avère être la voie à suivre. Pour ce que ça vaut, ma tendance générale est de choisir le capitaine de valeur pour essayer de verrouiller autant de touchés que possible dans mes spots utilitaires. Si vous parvenez à jouer le QB de départ et le RB de départ de chaque équipe, vous atteindrez presque tous les scores dans une certaine mesure.

Trouver un dormeur Showdown gagnant du tournoi

DraftKings propose aux joueurs une gamme beaucoup plus large pour les concours Showdown. Les stars coûtent souvent 12 000 $ sur votre budget de 50 000 $ pour jouer dans un emplacement utilitaire, tandis que des joueurs comme les arrières latéraux et les sauvegardes profondes peuvent coûter aussi peu que 200 $. Il est évident qu’il y a une valeur à avoir à ces gammes les plus basses si vous atterrissez sur une performance inattendue.

L’an dernier, lors des séries éliminatoires, Kalif Raymond était ce gars-là. Il était un récepteur rapide sur les Titans dont presque personne n’avait jamais entendu parler. Quand ils ont joué aux Ravens, les pièces de Showdown les plus populaires étaient Lamar Jackson, Derrick Henry, Ryan Tannehill et certaines des armes de jeu de passe. Raymond, malgré un prix à trois chiffres contrairement aux prix à cinq chiffres de Henry et Jackson, a vu la propriété en dessous de cinq pour cent. Pourtant, c’est Raymond qui a attrapé un touché de 45 verges.

Les chances de toucher une sélection comme Raymond sont faibles, mais c’est aussi la façon dont les gens ont gagné leurs tournois ce jour-là. Il n’avait pas besoin d’être le capitaine, seulement le dernier petit salaire qui permettait à cinq joueurs assez solides de rejoindre votre alignement. Même si Raymond n’avait attrapé qu’une seule passe pour trois mètres, son salaire était si bas qu’il n’aurait pas ruiné votre alignement. Des jeux solides de vos autres sélections pourraient encore vous avoir conduit à de l’argent.

Tous les dormeurs ne ressemblent pas à Raymond, mais comme nous l’avons déjà mentionné, s’attaquer à des menaces rapides et profondes est un moyen de potentiellement frapper. Atterrir sur un TE ou un RB qui est principalement une menace de zone rouge pourrait également porter ses fruits. À certains moments de l’année dernière, Taysom Hill était bien trop bon marché, et quand il a trouvé la zone des buts, il a payé de la valeur en masse. Le long métrage et les touchés sont le nom du jeu NFL DFS, même dans les gammes les moins chères de choix Showdown, alors poursuivez l’athlétisme et les scores.

Équivalent de FanDuel’s Showdown: Concours à un seul match

FanDuel n’a pas un nom fantaisiste comme DraftKings, mais plutôt des «concours à un seul match». Ce sont les mêmes principes que les concours Showdown, vous permettant de participer à des tournois pour un jeu au lieu de plusieurs. Mais si vous vous habituez aux Showdowns, passer à FanDuel peut vous décourager au début.

La plus grande différence dans FanDuel vient de leur place de capitaine, qu’ils appellent le «MVP». Le MVP FanDuel obtient également un multiplicateur de 1,5x à ses points de fantaisie, mais il n’y a pas de différence de salaire. Cela enlève à peu près l’idée de «capitaine de valeur» de DraftKings. Sur FanDuel, vous avez à peu près besoin du joueur qui marque le plus de points fantastiques dans le jeu dans votre emplacement de MVP pour pouvoir encaisser.

Vous voudrez toujours des choix de valeur sur FanDuel, mais vous voudrez les limiter aux sélections dans votre pool de services publics. Il n’y a également que quatre emplacements utilitaires dans la formation de cinq joueurs sur FanDuel, ce qui vous laisse une chance de moins de vous différencier des autres joueurs du tournoi.