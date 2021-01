Il venait de signer pour Fuenlabrada et laissait tout le monde sans voix alors qu’il passait le ballon entre ses jambes en plein saut, puis brisait durement le cerceau. Saúl, 35 ans, a joué pour la première fois en 2020 en tant que professionnel dans sa ville dans les rangs de la Liberbank Oviedo Baloncesto.

Lucia, 15 ans, a promu avec son équipe au rang de Premier National et ils ont déjà accumulé 15 mois sans perdre. Malgré la différence d’âge, ils sont unis par leur passion pour le sport et l’endroit où ils sont nés. LA NUEVA ESPAÑA rassemble sept athlètes d’Oviedo, présents et futurs de la ville, sur la Plaza de la Catedral, qui représentent certains de ses clubs les plus importants et qui ont la chance de pouvoir montrer leur talent sans avoir à aller loin de chez eux.

Saúl Blanco, enfin à Pumarín. L’été a été rude pour la Liberbank Oviedo de Baloncesto, qui a vu son budget se réduire drastiquement. Une situation qui l’a obligé à se serrer la tête quand il s’agissait de former une équipe compétitive pour le LEB Oro, catégorie dans laquelle il en est maintenant à sa huitième saison. Mais s’il y avait quelque chose que le club voulait, un rêve auquel il ne renonçait pas, c’était d’avoir Saúl Blanco. L’Espagnol est le meilleur joueur que le basket asturien ait jamais produit, une merveille que seules les blessures ont tenu à l’écart de l’ACB, dans lequel il était une star. La rencontre entre le club et le joueur a finalement eu lieu cet été et les choses vont bien. Blanco fait le bilan d’une année qui a été avant tout «étrange». «J’ai commencé 2020 en sortant de la chirurgie, un nettoyage du genou après une certaine gêne que j’ai eue à Noël dernier, puis jusqu’en mars tout s’est bien passé, je jouais beaucoup dans une ligue exigeante (la seconde française). Le confinement m’a rattrapé en France avec ma copine, la Ligue s’est également arrêtée là-bas et nous avons attendu un mois et demi pour voir si elle reprendrait jusqu’au début du mois de mai la compétition est restée vierge.

De retour en Espagne, dans les Asturies, il a vécu “un été atypique, en famille et avec beaucoup d’incertitude”. Quand il est finalement parvenu à un accord avec l’OCB, les problèmes ont recommencé: «Depuis que l’équipe a commencé, nous avons eu des problèmes avec le visa d’un joueur, j’ai été touché toute la pré-saison, d’autres coéquipiers aussi, puis est venu le jouer sans public; C’est une année à mettre dans les livres, pleine d’anecdotes et de choses qui n’avaient pas été vues et qui, nous l’espérons, ne seront plus revues ».

Malgré tout, sur le plan professionnel, il est satisfait: “En France j’ai bien joué et ici je suis aussi content, j’ai la confiance du coach et de mes coéquipiers.” Il est également personnellement heureux: “L’expérience en France me convenait très bien et dans des moments comme ceux-ci, j’apprécie aussi d’être chez moi.” De plus, il reconnaît qu’il a dû jouer aux Asturies: «Je voulais défendre les couleurs de ma ville, à Oviedo j’ai joué à l’Ecole où un an Jorge Álvarez m’a formé, qui est maintenant mon deuxième entraîneur à l’OCB; Il y a 21 ans, il a beaucoup plu ».

En ce qui concerne ses souhaits pour 2021, Blanco est assez prudent: «La première chose est la santé, qu’il n’y ait pas de blessures et, bien sûr, que nous surmontions ce problème de covid. Pour le reste, qu’on peut continuer à s’entraîner et à jouer car s’ils nous laissent travailler, les résultats viendront », assure-t-il.

Nacho Huerta continue de poursuivre son rêve. L’Union Financière Oviedo Base Handball est déterminée à être promue dans la division Silver Honor. Pour cela, il a formé une équipe très compétitive, mais dans laquelle il a également essayé d’amener son peuple. Il l’a fait avec Nacho Huerta, qui en est à sa quatrième saison dans l’équipe dans laquelle il a été formé, et cette année aussi avec Maxi Cancio, un autre illustre Oviedo.

Pour Huerta “l’illusion est de monter”: “Cette année, il est au moins possible d’atteindre la phase de promotion, je n’irais pas plus loin”, dit-il prudemment. Comme Blanco, Nacho Huerta a également joué dans l’élite de son sport, dans son cas dans la Ligue Asobal, et malgré tout ce qu’il dit, c’est là qu’il apprécie le plus: “C’est l’étape dans laquelle je joue avec le plus d’enthousiasme”: ” Je voulais revenir en arrière et maintenant je me rends compte que je n’avais pas tort; Jouer à la Base est un pur sentiment, j’ai grandi dans ce club, je suis avec des amis, une demi-famille, j’ai eu 20 ans de batailles avec Caco (Heriberto Fernández, directeur sportif du club) et Pepe Rionda (président), c’est comme revivre l’enfance ” . Pour 2021, il demande «au niveau sportif, promotion; et, sur le plan personnel, je suis convaincu que nous nous retrouvons tous en bonne santé ».

Alejandra Moro montre que tout fonctionne. Le défenseur central du Real Oviedo Femenino, âgé de 19 ans, est de retour dans l’équipe première après avoir surmonté une épreuve. L’année dernière, il l’a passé dans la filiale pour reprendre confiance après avoir enchaîné deux graves blessures au genou. Maintenant, il joue et son équipe est leader du groupe Norte de Segunda. «J’ai joué pendant trois ans en équipe première et l’an dernier dans la filiale pour me remettre des deux déchirures que j’avais du ligament croisé aux genoux», explique-t-il. Maintenant qu’elle est “parfaite”, elle dit qu’ils sont “chanceux”: “On peut profiter de ce qu’on aime et on n’a pas eu de covid positif”. La fille du président du club, José Moro, reconnaît que le sujet de conversation a tendance à tourner autour de son équipe et du mâle Oviedo, une équipe dont elle fait partie depuis l’âge de 15 jours. Pour elle, porter du bleu est “une fierté”: “Je suis d’Oviedo, toute ma famille est d’Oviedo et c’est un honneur de représenter ma ville.” Dès 2021, il lui demande de monter: «Nous voulons une promotion et j’aimerais que le reste d’Oviedo puisse faire du sport».

Alberto Zapico, un classique du sport Oviedo. International avec le joueur de badminton espagnol en double modalité, Alberto Zapico, 27 ans, est une référence pour Badminton Oviedo, un club qui accumule des titres. Pour lui, «l’année a été mauvaise en général, pour le sport et pour tout, mais cela sert aussi à réaliser ce dont vous avez vraiment besoin et ce que vous aimez». Il étudie l’enseignement, enseigne le badminton, joue et suit «son» Real Oviedo. Pour lui, jouer dans sa ville est “important”: “C’est sympa, quelque chose que je ressens, j’aurais pu aller dans d’autres clubs, mais être dans le club où j’ai commencé me remplit beaucoup.” Pour 2021, il demande “santé et continue à profiter de ma passion, le badminton”. Dans le sport, “atteindre une nouvelle finale de la Ligue”.

Laura Álvarez piétine. A 16 ans, Laura Álvarez a déjà remporté une Iberdrola Badminton Cup, un sport qu’elle pratique depuis l’âge de 8 ans, et a été finaliste en Espagne. Elle reconnaît être fière de représenter sa ville: “J’aime beaucoup porter le nom d’Oviedo quand je sors et avoir un club comme celui-ci m’aide beaucoup à développer ma carrière.” Il demande “que le virus cesse, que chacun puisse développer son sport normalement, monter dans l’équipe de la Division Honneur et décrocher une médaille au championnat d’Espagne”.

Adela Gil, une équipe de jeunes modèles. A 16 ans, la jeunesse de handball féminin d’Oviedo a déjà fait ses débuts dans un match amical de la première équipe, qui évolue dans la division Silver Honor: «C’était très gratifiant de pouvoir faire ses débuts», dit-elle. Il reconnaît que cette année a été “rare” et qu’il a enduré la réclusion avec des jours “meilleurs et pires”. Et il souhaite “que tout ce problème de coronavirus se termine, que tout revienne à la normale et que nous réalisions nos rêves”.

Julia Bobes, la plus jeune des plus jeunes. Elle a 15 ans et joue pour le Oviedo Volleyball Club, étant la plus jeune de la plus jeune équipe de première nationale. Et, surtout, ce sont des leaders hors pair et ont accumulé 15 mois sans perdre. «Ce fut une année difficile, mais nous réalisons bien plus que prévu», reconnaît-il. En 2021, il lui demande de suivre la tendance imparable que mène son équipe: «Espérons remonter la catégorie». Mais, par-dessus tout, faites tout cela «avec joie».

Le Real Oviedo n’a pas pu se joindre au toast avec les athlètes de la ville en raison des protocoles stricts du covid de la Ligue. Pourtant, l’équipe de Ziganda est également un bon exemple d’athlètes de la ville qui ont trouvé un endroit pour jouer à domicile. Borja Sánchez, Riki, Lucas, Jimmy et Javi Mier d’Oviedo font partie de la première équipe bleue, qui évolue en deuxième division.

Borja Sánchez, qui se rétablit chez lui après avoir été infecté par un covid, en profite pour féliciter l’année à travers LA NUEVA ESPAÑA. «À partir de cette 2021, j’espère que cela nous apportera une stabilité sanitaire mondiale et que le vaccin fera son travail. De là, il y aura sûrement beaucoup de bonnes choses pour tout le monde, à la différence que nous les valoriserons de plus en plus. Je vous souhaite une année pleine de succès tant sur le plan sportif que personnel. N’arrêtez jamais de croire », a souhaité Borja.