Deshaun Watson, comme Patrick Mahomes avant lui, n’a pas à s’inquiéter de l’obtention d’un nouveau contrat au-delà de la saison 2020 de la NFL. Les deux quarts d’élite de l’AFC sélectionnés au premier tour du repêchage 2017 ont été récompensés par des extensions lucratives avant la saison.

Les Texans ont accordé à Watson un contrat de 156 millions de dollars sur quatre ans au début de septembre. Les Chiefs ont enfermé Mahomes pendant une décennie avec un contrat record de 45 millions de dollars sur 10 ans au début de juillet.

Bien qu’il semble que Mahomes ait obtenu beaucoup plus d’argent et de sécurité que Watson, les deux QB se sont mis d’accord sur ce qui était le mieux pour eux à l’avenir. Mahomes a globalement l’argent le plus garanti de Kansas City, mais il y a aussi des façons pour Watson d’avoir un avantage à Houston.

Voici les détails des deux offres pour les deux derniers quarts les mieux payés de la NFL et comment ils se comparent:

Échec du contrat Deshaun Watson

Watson ne voulait en fait que trois ans sur son contrat, mais s’est contenté de quatre ans. Son salaire annuel moyen sur un total de 156 millions de dollars (selon plusieurs rapports) finit par être de 39 millions de dollars, le plaçant entre Mahomes et Russell Wilson des Seahawks.

L’argent garanti de Watson est un peu moins de 111 millions de dollars, dont près de 74 millions de dollars garantis à la signature. Il a obtenu une prime de signature de 27 millions de dollars.

Avec la prolongation de quatre ans, Watson est maintenant sous contrat avec les Texans jusqu’à la saison 2025. Watson vient d’avoir 24 ans le 4 septembre. Suite à son contrat de recrue, il n’est actuellement pas signé pour sa saison de 30 ans.

Watson donne aux Texans un plafond limité pour les deux prochaines saisons avant de dépasser 40 millions de dollars pour la première année de l’extension. Cependant, ils pourraient facilement sortir de son contrat si les choses tournaient au sud après la saison 2023.

Houston, étant donné que Watson a une LCA déchirée dans son passé récent, n’a pas eu à s’engager trop longtemps si des problèmes de durabilité refont surface. Watson s’est donné une chance de réintégrer un marché QB en croissance exponentielle dans son jeune vétéran prime. S’il peut s’avérer être le meilleur QB de la ligue, à la Mahomes, il pourrait être celui qui obtiendra le contrat de tendance la prochaine fois.

Cela met également la pression sur les Texans pour qu’ils se construisent rapidement autour de lui pour lui donner ce qu’il faut pour les emmener au Super Bowl. Après les avoir vus échanger le receveur large DeAndre Hopkins cette intersaison, un certain engagement à mettre Watson dans la meilleure position pour gagner gros est nécessaire au cours de son nouveau contrat.

Rupture du contrat Patrick Mahomes

Mahomes gagne en moyenne 45 millions de dollars sur ses 10 saisons. Il a obtenu plus de 141 millions de dollars garantis avec 63 millions de dollars garantis à la signature. Sa prime à la signature de seulement 10 millions de dollars est une partie limitée de la situation dans son ensemble.

Le contrat de Mahomes est structuré pour étaler ses coups de cap afin qu’ils soient très raisonnables pour une franchise QB de son talent. Il ne leur coûte que 5,4 millions de dollars par rapport au plafond en 2020 et ce chiffre ne se rapproche pas de son salaire annuel moyen avant la saison 2023. Le plafond a atteint de manière exponentielle des ballons à un peu moins de 60 millions de dollars en 2027, ce qui serait la saison de 32 ans de Mahomes.

Les Chiefs ne voulaient pas s’inquiéter d’essayer de renégocier avec Mahomes pendant un certain temps pour garder leur fenêtre du Super Bowl forte avec lui, fraîchement en remportant un à seulement 24. Mahomes voulait une sécurité à long terme car il est déjà devenu un sport de Kansas City. Légende. Par conséquent, il n’y avait pas besoin de possibles outs raisonnables pour lui ou pour l’équipe.

Il sera chef à vie et c’est pourquoi ils étaient d’accord avec ce qui s’est avéré lui payer 15% de plus que Watson. Mahomes n’a pas réinitialisé le marché QB; il a été placé dans une classe méritée par lui-même en prévision des salaires sans cesse croissants au poste.

Contrats Watson contre Mahomes

En regardant l’argent garanti à la signature, Watson a obtenu plus d’avance. Cela a du sens comme compromis pour beaucoup moins d’années. Lorsque Mahomes a obtenu autant d’argent pendant si longtemps, la situation est devenue claire pour que Watson en fasse autant qu’il le pouvait maintenant sans abandonner le pouvoir de négocier plus tard en fonction de son jeu / de sa valeur par rapport à Mahomes.

Avec Mahomes définissant des paramètres inaccessibles pendant un certain temps, Dak Prescott devrait vouloir quelque chose de similaire à Watson comme un autre QB rédigé en 2017. Prescott, franchisé en 2020, fait 31,4 millions de dollars garantis. Si les Cowboys utilisaient à nouveau l’étiquette sur Prescott en 2021 avec une augmentation de 20%, il obtiendrait 37,8 millions de dollars supplémentaires garantis.

Additionnez cela, et ce nombre est de 69,2 millions de dollars, juste au moment où Prescott a accepté des appels d’offres de franchise consécutifs. Cela le place essentiellement entre Mahomes et Watson dans ce qui est garanti par la signature.

Tout comme Watson était intelligent d’attendre que Mahomes obtienne son accord, Prescott est bien placé pour emprunter une voie similaire à Watson après le contrat toujours très agréable de ce dernier. Après que Mahomes ait été mis en place pour son argent, l’équipe de Watson a emprunté la seule voie qui pourrait lui permettre de surpasser Mahomes en tant que quart-arrière le mieux payé.

Gardez à l’esprit que l’année prochaine, les projecteurs seront sur la façon dont le MVP en titre de la NFL Lamar Jackson et les Ravens travailleront pour son deuxième contrat. Selon les tarifs de Jackson en 2020, Watson et Prescott poursuivront probablement aussi bientôt la valeur de Jackson.

Mahomes et Watson seront à jamais liés en étant les n ° 10 et 12 au total au repêchage de 2017. Mahomes s’est séparé pour gagner la plus grosse affaire. Watson cherche à gagner le marathon de l’argent, cependant, avec une virée de sprint.