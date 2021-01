L’entité organisatrice, Atlética AvilesinaIl espère tirer quelque chose de positif d’un si froid et d’un problème environnemental. “On y réfléchit, mais il est encore possible de donner un spin à ce format et de l’ajouter au traditionnel, pour ceux qui n’ont pas la possibilité de courir ici ou pour les seniors qui sont trop longs … on cherche à voir” , explique le président de l’entité avilée, Gerardo Gonzalez. Dans tous les cas, et chaque fois que les circonstances le permettront, la course traditionnelle prévaudra, qui est «la vraie fête des sports populaires».

Alba Barreiro et Alicia Currás, vérifiant leurs temps dans l’application activée par l’organisation Ricardo Solís

Les difficultés étaient grandes pour motiver les participants, mais la rafale «Bella» était la vente aux enchères, avec des averses constantes et un vent fort les jours avant et le 31 décembre. «Nous n’avons pas eu de chance avec la météo. Hier (pour jeudi), qui était le dernier jour, je n’ai rien invité. Cela nous a soustraits et bon nombre de ceux qui sont inscrits ne l’ont pas fait. Nous avons fait tout notre possible pour motiver les gens, comme le fait que cela ait été bénéfique pour la banque alimentaire “, confirme le leader athlétique d’Avilesino, qui souligne que “au moins c’est resté, on n’a pas perdu une édition”.

Malgré tout, plus de trois cents personnes ont été encouragées à participer aux trois modalités conçues par l’organisation. Vous pouvez faire un circuit balisé par les abords de l’estuaire et du Niemeyer Center ou parcourir un circuit libre, à la discrétion de chaque coureur. En outre, il y avait une modalité de «San Silvestre en famille».

L’une des marques de l’itinéraire conçu dans l’estuaire de l’Avilesina.

Parmi les participants se sont démarqués les composants de Judo Avilés, habituels de l’événement sportif de fin d’année. Normalement, ils se réunissaient tous à l’école Palacio Valdés et de là ils allaient se réchauffer dans le parc Ferrera. Ensuite, ils ont couru selon les possibilités de chacun et à la fin ils ont pris une photo de groupe.

La chose, cette fois, était beaucoup moins drôle. Ils étaient regroupés par deux, l’un d’eux étant formé par Alba Barreiro et Alicia Currás, qui se sont rencontrés à midi le 31. Juste à temps pour que le ciel s’ouvre et qu’une trombe marine les accompagne pendant une grande partie de leur circuit.

Alba, qui aura 17 ans dans quelques jours, reconnaît que cette fois-ci, elle n’a pas apprécié un test qu’elle effectue chaque année depuis qu’elle est juvénile. «Je pense qu’un an je ne l’ai pas fait parce que j’avais un plâtre sur un bras, mais le reste, tout“Dit l’athlète, qui a été jumelé avec Alicia parce que” nous sommes amis pour toujours et nous courons généralement ensemble parce que nous avons un niveau similaire. ”

Intemporel

Ils ont donc tous deux mis leurs masques, leurs leggings et leurs vêtements chauds et ont entrepris de parcourir les cinq kilomètres désignés. Il a plu abondamment, mais ce n’était pas la pire des choses pour Alba: «Il avait son portable dans l’imperméable du club, qui n’a pas de fermetures éclair dans ses poches, et il l’attrapait pour qu’il ne tombe pas. Dans l’un de ces derniers, il a quitté l’application et ne m’a pas indiqué l’heure. Eh bien, au final c’est comme si je ne l’avais pas fait », se lamente résignée, bien que de bonne humeur, la jeune avilesina judoka.

Son partenaire a eu plus de chance, et son effort a été récompensé par son apparition au classement, à la 65e place sur le circuit libre, avec un temps de 29 minutes et 6 secondes.

«Nous l’avons tous fait beaucoup plus lentement que l’année dernière, avec le vent contre nous, nos chaussures pesant une centaine de livres, la grêle couvrant vos yeux… C’était horrible et je ne l’ai plus jamais fait comme ça de ma vie. Il y avait aussi un manque de chaleur de la part des gens de la Calle la Cámara, vous mordant avec d’autres coureurs … Voyons si l’année prochaine peut être normale », déclare l’athlète d’Aviles.