Jordi Alba a analysé la victoire 1-0 de Barcelone contre Levante au Camp Nou dans le match correspondant à la 13e journée de la Ligue de Santander. L’arrière gauche culé était optimiste quant à l’avenir de l’équipe du Barça après une victoire qui a coûté à l’équipe de Ronald Koeman.

La victoire a souffert

«Levante nous coûte toujours. L’entraîneur travaille très bien dans tous les aspects du jeu, il a une super équipe. Je pense que nous avons joué un bon match et que nous avons été meilleurs défensivement que les autres matchs. Heureusement, nous avons pu marquer l’une des nombreuses occasions que nous avons eues et nous prenons les trois points ».

Faute de but

«Les attaquants avancent par séries. Nous savons que si nous le donnons à Messi, cela peut créer un danger. Nous devons garder le travail de toute l’équipe, aujourd’hui nous avons montré notre visage. Il faut garder le plus de victoires possible pour arriver au sommet ».

Système Koeman

“Nous nous sentons bien. Nous continuons à jouer de la même manière. Nous avons joué avec deux pivots et un milieu de terrain et aujourd’hui il y avait plus de liberté. Le système n’est pas le problème. Nous devons nous adapter à ce qu’est le football aujourd’hui et nous devrons changer le système ou non en fonction du rival.

Gagnez la ligue

«Indépendamment du derby, si nous faisons bien les choses, nous serons au sommet. Nous avons laissé des points que nous n’avions pas à quitter. La ligue est ouverte et cette année, il y a plus d’équipes. C’est bon pour le niveau de la ligue et je pense que nous sommes dans la ligne de nous placer au sommet et de nous maintenir ».