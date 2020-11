– Quel équilibre faites-vous de ce 2020?

– La saison a été très bonne dans ce qu’elle a été cette année, ce qui a été horrible pour tout le monde. Avec cette pandémie, dans le tennis, nous sommes au chômage depuis près de cinq mois mais nous avons eu la chance de pouvoir rejouer. Le niveau de jeu que j’ai donné a été très bon et les résultats aussi. Parmi toutes les mauvaises choses qui se sont produites, je pense que la saison à la fin a été bonne personnellement.

– Vous avez dit qu’une bonne partie des résultats obtenus après le confinement était due au travail effectué pendant cette période. Pouvez-vous être plus précis sur ce que vous avez fait?

-Dans les premiers instants où personne ne savait si on allait pouvoir rejouer ou pas, c’était très dur de se motiver pour s’entraîner. Mais je pense que l’équipe et moi avons fait un travail très dur pour essayer d’améliorer des choses que nous n’avons normalement pas beaucoup de temps à traiter, comme l’apparence physique ou certains aspects sur le terrain, comme être agressif avec les première et deuxième balles. Nous avons également apporté des modifications au service et à la fin tout s’est très bien passé.

– Quel a été le pire moment de l’année?

– Sans doute quand les tournois d’Indian Wells et de Miami ont été annulés, qui étaient les premiers à ne pas avoir lieu, et l’incertitude de ne pas savoir ce qui se passait et si la saison pouvait être redémarrée ou si nous n’allions pas pouvoir jouer avant trouver un vaccin. C’étaient les moments de plus grande incertitude, non seulement du fait que nous ne jouions pas mais surtout parce que nous ne savions pas quand nous allions pouvoir le refaire.

– Et celui qui garde le meilleur souvenir?

–Je pense que le résultat à l’US Open. Les semaines à New York qui furent les premiers tournois à rejouer. Il était très excité et désireux de jouer. Ce furent des matchs très difficiles mais j’ai bien joué et j’ai pu les faire passer. Pour moi, c’était le meilleur de l’année.

–Dans le Master 1000 à Paris, il avait Nadal contre les cordes: que lui manquait-il pour pouvoir gagner ce match?

– Le dernier match de l’année était contre Nadal à Paris et je pense que l’image que j’ai donnée était très bonne, surtout après celui que j’avais joué à Rome contre lui. Là, il avait à peine pu s’entraîner sur terre battue et venait de New York avec un changement d’heure. A Paris, il a été démontré que celui de Rome n’était pas mon niveau, que je pouvais jouer des matchs bien meilleurs que celui que j’y faisais. A Paris j’ai fait un premier set impeccable, je l’ai dominé et Rafa ne pouvait pratiquement rien faire. Mais nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et petit à petit, il a trouvé un moyen d’entrer dans le jeu. Il a commencé à mieux soustraire et cela m’a obligé à essayer constamment de frapper de très bons coups. À la fin, il m’a battu à 6-5 avec des points incroyables que le set lui a donné et à partir de là, il était supérieur. Je manquais de conviction à la fin du deuxième set pour pouvoir atteindre le tie-break. Mais je pense que j’ai donné un bon niveau et que je peux rivaliser avec tout le monde.

– Vous attendiez-vous à terminer l’année à la 16e place du classement ATP?

-Quand j’ai commencé l’année j’étais à la 27ème place et si ça avait été une année normale je pense que j’aurais pu être dans cette position ou même mieux, mais étant l’année comme elle l’était, une année où les tournois étaient à peine joués et que aucun point n’a également été déduit, ce qui m’a beaucoup blessé. C’est comme si la blessure que j’avais eue il y a deux ans s’était répétée parce que je ne peux toujours pas marquer ces tournois et que d’autres personnes les ont gardés. C’est pourquoi arriver à la 16e place est une très bonne nouvelle et s’ils m’avaient dit quand nous avons joué à nouveau, je ne l’aurais pas cru.

– Savez-vous déjà comment sera le début de la prochaine saison?

– Non, parce qu’ils ne nous ont toujours pas dit comment ça allait venir d’Australie. Nous savons qu’il ne sera pas possible de jouer normalement. Nous attendons si la Coupe ATP est jouée ou s’ils mettent un tournoi 250 avant l’Open d’Australie. Ce que nous savons, c’est que nous devrons nous mettre en quarantaine dans un hôtel 15 jours avant. Ce sera une tournée difficile car nous devrons voyager avec beaucoup de perturbations et cela signifie probablement que Noël peut être passé à la maison en famille.

– Pensez-vous que le changement de génération est proche ou Djokovic, Nadal et Federer continueront-ils de résister?

– Le changement de génération est déjà là. Il y a des joueurs qui font de très bons résultats: Thiem a déjà remporté un Grand Chelem, ce dernier Master 1000 a été repris par Medvedev. Rafa et Djokovic continueront pendant quelques années, je pense que cela coûtera un peu plus à Federer mais ils se relayeront avec le reste des joueurs beaucoup plus jeunes.