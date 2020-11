Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Vendredi 13 novembre 2020, p. a10

Les six joueurs ayant la double nationalité qui ont été convoqués à une concentration de l’équipe mexicaine des moins de 20 ans ont les références à prendre en compte, a déclaré l’entraîneur Raúl Chabrand, précisant que les joueurs de la Liga Mx sont tout aussi importants.

Chabrand a souligné qu’en raison de la grande mobilité mondiale qui existe actuellement, non seulement dans le football, il peut y avoir de nombreuses options et si nous sommes capables de nous adapter, nous aurons un avantage.

Parmi les éléments convoqués par Chabrand se distingue Luca Martínez, né à San Luis Potosí lorsque son père, l’Argentin Nahuel Martínez, a joué dans la Liga Mx. Le jeune attaquant a également attiré les projecteurs après avoir fait ses débuts il y a quelques jours à seulement 19 ans en Super League argentine avec le club Rosario Central.

Sur la liste se trouve Benjamín Galdames, fils de l’ancien membre de Cruz Azul Pablo Gadalmés et qui n’a pas encore tranché entre les équipes mexicaine et chilienne. Alejandro Viniegra, de parents brésiliens et l’une des forces de base de Cruzeiro, ainsi que Teun Wilke, d’origine néerlandaise, et les Américains d’origine mexicaine Efráin Álvarez et Santiago Muñoz ont également été pris en compte. Après un excellent travail de sélection, dirigé par Jorge Tello, Raúl Chabrand a déclaré avoir trouvé plusieurs alternatives pour constituer cette sélection. “Nous avons cette diversité, même si je ne veux pas dire qu’il en sera toujours ainsi, mais les temps dictent une manière différente de faire du scoutisme”, a-t-il déclaré.

Il est important de noter que l’état sélectionné est respecté et qu’il y aura de nombreux filtres. Luca est en Super League argentine, ce n’est pas rien, tout comme les cas de Benjamín Galdames et Teun Wilke.

Il a souligné que Martínez et les autres joueurs qui s’entraînent avec la première équipe de leur club sont importants pour les accompagner et les guider afin qu’ils ne perdent pas la parole.

Il a assuré que la principale qualité sur laquelle le Mexique pariera pour convaincre ces joueurs de faire partie du Tricolor sera la communication et la congruence entre le travail et l’honnêteté.

À l’approche de la Coupe du monde 2021 en Indonésie, Chabrand a organisé cinq concentrations cette année, bien que deux aient dû être pratiquement dues à la pandémie de Covid-19. Maintenant, il entreprend des pratiques en face à face au Centre de haute performance, mais avec la santé comme priorité.

La pandémie a également empêché les joueurs d’avoir un calendrier garanti de la rencontre de la Concacaf. Chabrand a reconnu qu’il est difficile de rester motivé dans l’équipe quand il n’y a pas de date de tournoi, mais le but est d’obtenir le laissez-passer en tant que champions de la région, alors nous penserons plus haut.