Le football au Mexique cherchera à revenir Coupe Libertadores Oui Sud américain par Enrique Bonilla, qui a quitté ses fonctions de président de la Ligue MX se concentrer sur les négociations internationales.

«Je chercherai à accélérer les conversations avec Alejandro Domínguez, président de la Conmebol, afin que nos clubs s’affrontent dans les coupes Libertadores et Sudamericana; en tant que PDG, je n’ai pas eu le moment idéal pour avancer »à cet égard, a déclaré Bonilla lors d’une conférence de presse.

Après l’Assemblée ordinaire de la Liga Mx tenue ce lundi, les propriétaires des country clubs mexicains ont décidé que Bonilla quitterait la présidence exécutive en janvier 2021 lorsqu’il sera remplacé par le politicien Mikel Arriola.

Bonilla, également président du World League Forum, a révélé qu’en plus de son objectif de renvoyer les équipes mexicaines aux compétitions de Conmebol, il recherchera une relation plus étroite avec Don Garber, commissaire de la MLS, pour proposer des tournois communs.

“J’ai une relation étroite avec Don Garber et nous sommes en communication, nous travaillons avec des mesures fermes pour rechercher le meilleur pour la Liga Mx, la MLS et développer le football en Amérique du Nord”, a ajouté Bonilla, président de Liga Mx depuis 2015.

Arriola, qui était candidat à la mairie de Mexico, a assuré que ses principales tâches à la présidence exécutive seront d’augmenter les revenus des équipes afin qu’elles puissent être investies dans les talents sportifs et que les clubs aient un meilleur contrôle économique.

“La tâche principale est de maintenir et de garantir le meilleur fonctionnement de la Ligue, de collaborer et de se coordonner avec toute autorité, d’augmenter les sources de revenus des clubs et surtout d’avoir de meilleures pratiques corporatives et économiques, d’augmenter la force institutionnelle des clubs”, a-t-il déclaré. .

Lors de la conférence de presse, il a également été annoncé que le tournoi Clausura 2021 commencerait le 7 janvier et se terminerait le 30 mai.

