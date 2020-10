Pour le 16. Fin de Coupe d’Amérique du Sud, Défense et justice a fait sa présentation à la compétition et a remporté une belle victoire 2-1 lors de sa visite à Sportivo Luqueño (Paraguay). Le match retour se jouera le mercredi 4/11 au Florencio Varela.

Le Falcon s’est retrouvé avec la victoire en battant le propriétaire 2 à 1. C’était dans le match joué par la clé o10 du Tournoi CONMEBOL – Coupe d’Amérique du Sud 2020. Le but du match pour la section locale a été marqué Aldo vera (7 pi 1T). Alors que les buts à l’extérieur étaient faits Braian Romero (9 ‘2T) et Aldo Vera (30’ 1T, contre).

Le chiffre de la réunion était Braian Romero. L’attaquant de la Défense et de la Justice a marqué 1 but et a donné 10 passes correctes. Il a également joué un rôle clé dans le stade du professeur Luis Alfonso Giagni, Nelson Acevedo. Le milieu de terrain de la défense et de la justice s’est démarqué contre le Sportivo Luqueño en effectuant 69 passes correctes, en volant 3 ballons et en donnant 3 coups de pied au but.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y a eu 3 avertissements: Marcos Duré, Braian Romero et Aldo Vera. Jorge Ortega a été expulsé pour un carton rouge direct à la 85e minute de la seconde période.

L’entraîneur de Sp. Luqueño, Carlos Paredes, Il a organisé une formation 4-5-1 sur le terrain avec Nicolás Campisi dans le but; Richard Cabrera, Juan Ojeda, Óscar Noguera et Hugo Aquino sur la ligne défensive; Orlando Gaona Lugo, Aldo Vera, Marcos Duré, Emmanuel Morales et Valdecí Moreira au milieu; et Jorge Ortega dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Hernan Crespo ils ont planté avec une stratégie 3-4-3 avec Ezequiel Unsain sous les trois couleurs; Adonis Frías, Franco Paredes, Juan Gabriel Rodríguez en défense; Ciro Rius, Nelson Acevedo, Marcelo Benítez et Eugenio Isnaldo au milieu de terrain; et Gabriel Hachen, Braian Romero et Francisco Pizzini à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Andrés Matonte.

