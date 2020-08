Le vétéran des poids lourds légers Corey Anderson s’est séparé de l’UFC plus tôt ce mois-ci, se connectant avec le gang du Bellator MMA malgré une place dans le Top 5 du classement UFC et un contrat de combat qui était bon pour encore quelques combats.

Non pas parce que « Overtime » n’était pas assez bon pour s’accrocher à l’élite de la division, mais plutôt parce que Scott Coker and Co. proposait un contrat plus lucratif avec une option flexible pour les sponsors, y compris la marque propre d’Anderson « Beastin ’25/8 ».

« On a la ceinture UFC, on a la ceinture Bellator », a déclaré Anderson, 30 ans, à John Morgan. « On n’a pas de sponsors, on a des sponsors. L’un ne vous paie qu’un moyen, alors que l’autre vous en vaut la peine. Donc, pour moi, c’était une évidence. Je serais stupide si je manquais cette opportunité parce que je voulais ces trois lettres devant le mot «champion». »

Le président de l’UFC, Dana White, avait une vision différente.

«Tout d’abord, c’est la bonne décision pour lui», a récemment déclaré White à MMA Junkie. «Ce n’est pas quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant. Je pense qu’il sent, et nous pensons, qu’il peut être plus compétitif là-bas.

Anderson, sans surprise, s’est offensé de ces commentaires.

« Cela ne me dérange pas qu’il ment encore sur mon nom », a écrit Anderson sur Twitter. «Quiconque me connaît ou connaît le MMA sait que ce n’est pas vrai. Mais ce qui ne me convient pas, ce sont les gens que je considère comme proches de moi, qui ont un pouvoir qui sait que ce n’est pas vrai, sont tranquilles. Sache juste que je te vois. Ce n’est pas fidèle. »

Une date et un adversaire pour Anderson (13-5) doivent encore être déterminés, mais maintenant que le Bellator 244 est dans les livres et que la promotion a un nouveau champion de 205 livres, cela ne me surprendrait pas de voir des «heures supplémentaires» être réservées dans le les prochaines semaines.