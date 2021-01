Il Barcelone commence son voyage dans le Copa del Rey et il devra se mesurer au tueur géant UE Cornellá en huitièmes de finale de la compétition. Les Catalans utiliseront une équipe avec la moins commune mais en raison de la brièveté de l’équipe, certains des partants apparaîtront également dans les onze, notamment en défense.

Le choc de Coupe avant le Cornellá sera le premier des matchs où Leo Messi purgera sa sanction de deux matchs après la désormais célèbre gifle qu’il a infligée Asier Villalibre à la fin de Supercoupe d’Espagne. L’attaquant argentin, qui a priori se reposerait dans un match de ce type, ne sera pas aux Municipales et devra inciter ses coéquipiers barcelonais à se battre pour être en huitièmes de finale de la Copa del Rey et continuer à aspirer à ce titre.

Ronald Koeman fait face à la rencontre après le trébuchement dans le Supercoupe d’Espagne, où ils ont perdu contre l’Athletic en finale 2-3 au stade de La Cartuja. L’entraîneur néerlandais souhaite que son équipe change de puce et retrouve le moral perdu dans ce choc avant de revenir se concentrer sur le Ligue de Santander, une compétition à laquelle ils reviendront visiter Elche au Martínez Valero avec l’intention de continuer à marquer des points pour avoir des options pour se battre pour le titre à Atlético et Real Madrid.

Pour essayer de l’emporter sur un rival comme lui Cornellá Ronald Koeman ne pourra pas compter sur le sanctionné Leo Messi ou les blessés Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ansu Fati ou Philippe Coutinho. De plus, comme d’habitude, ce type de rencontre servira aux coachs à donner plus de minutes aux moins habituels pour qu’ils continuent à prendre forme et aient l’occasion de montrer qu’ils méritent un écart dans les plans du coach et le Néerlandais n’en sera pas moins .

C’est pourquoi la propriété de nombreux acteurs tels que Riqui Puig, Neto, Junior Firpo, Pjanic ou Francisco Trincao. Ces joueurs auront les minutes qu’ils n’ont pas au cours de la Ligue de Santander et Ligue des champions et sera également utilisé par Ronald Koeman pour donner du repos à d’autres joueurs tels que Ter Stegen, Griezmann, Busquets ou Jordi Alba, qui sont pratiquement fixes dans les alignements de l’ancien entraîneur d’Oranje.

Cornellá le ‘tueur géant’

Ahead sera un Cornellá qui occupe la huitième place de son groupe de Deuxième B, qui se compose de onze équipes. Cela n’implique pas que Ronald Koeman donnez le choc comme gagné, puisque vous avez atteint ce tour de la Copa del Rey éliminé un géant tel que Athlète de Madrid.

Guillermo Fernandez Romo est à l’avant du navire Cornellá et a montré que ses élèves ont un immense désir de continuer à donner la cloche dans un Copa del Rey qui s’est amélioré un peu après son changement de format. Avant d’éliminer le Athlète de Madrid fait de même contre une équipe de même catégorie: le Marin Tenerife.

Il Cornellá va essayer de profiter de son stade pour avoir un léger avantage contre lui Barcelone. Ils l’ont déjà fait contre lui Athlète de Madrid, à laquelle, grâce à la fermeture des espaces, ils ont accordé peu. Ils veulent faire de même devant l’équipe Ronald Koeman, étant conscient des hauts et des bas et de l’irrégularité qu’ils affichent jusqu’à présent cette saison.