Cornellà et Barcelone se rencontreront dans le Huitièmes de finale de la Copa del Rey ce jeudi (21h00) après avoir laissé derrière lui l’incertitude des positifs pour le coronavirus de l’équipe blanquiverde, qui avait déjà éliminé l’Atlético de Madrid, et après que les Catalans aient perdu la finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club.

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman Il ne pourra pas compter sur Leo Messi pour cause de suspension, ayant été expulsé en finale (il purgera un deuxième match de pénalité contre Elche) ou Sergiño Dest, qui a une gêne musculaire à la cuisse droite.

Ces pertes de dernière minute s’ajoutent aux pertes à long terme de Sergi Roberto, Ansu Fati, Philippe Coutinho et Gerard Piqué, qui ne sera pas non plus disponible pour ce match nul qui se jouera sur le gazon artificiel du Nou Municipal de Cornellà.

La défaite en finale de la Super Coupe d’Espagne, qui l’avait remporté aurait été le premier titre de Barcelone en pratiquement deux ans, ajoute plus d’importance au duel contre Cornellà en deuxième division B car, si elle perdait, l’équipe du Barça dirait au revoir à deux titres en seulement quatre jours.

Pourtant, après avoir joué deux prolongations la semaine dernière, Koeman reposera la plupart de ses titres faire ses débuts dans le tournoi KO.

De son côté, Cornellà affronte avec enthousiasme le défi de sonner la cloche pour la deuxième fois dans cette édition de la Copa del Rey après avoir éliminé l’Atlético de Madrid au deuxième tour et que les points positifs pour le coronavirus de son personnel ont finalement été dans deux.

L’alarme s’est déclenchée samedi lorsqu’un membre de l’équipe verte et blanche a été testé positif. À cause de cela, l’équipe ne s’est plus entraînée ce jour-là et était en danger le duel de championnat contre Olot dimanche, qui a finalement été joué et s’est terminé 2-2.

Après les tests que les joueurs de l’équipe ont passés cette semaine, il y a eu un autre positif, selon l’entraîneur de l’équipe blanquiverde lors d’une conférence de presse. Guillermo Fernandez Romo. L’identité des deux joueurs n’a pas été révélée.

Malgré l’héroïsme de l’élimination de l’Atlético, Cornellà ne traverse pas un bon moment, car enchaîner six matchs sans gagner dans le groupe 3A de la deuxième division B et est huitième au classement.

Cornellà, selon des sources du club informées ., a demandé à la Generalitat qu’entre 300 et 400 spectateurs pouvaient entrer (La Municipalité de Nou a une capacité de 850 personnes assises) lors du match contre Barcelone, mais le gouvernement catalan ne lui a pas donné la permission de le faire.

Alignements probables:

Cornellà: Ramón; Pablo Fernández, Carlos García, Borja García, Estellés, Rulo; Agus Medina, Pol Moreno, Dorca; Pablo Fernández et Eloy.

Barcelone: Net; Mingueza, Araújo, Umtiti, Júnior; Pjanic, Riqui Puig, Pedri; Dembélé, Konrad et Braithwaite.

Arbitre: Soto Grado (Comité Riojan)

Stade: Municipale de Cornellà

Programme: 21:00 heures.