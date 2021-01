Cornellà, de la deuxième division B, a éliminé le leader du championnat au deuxième tour de la Copa del Rey, Atlético de Madrid, grâce à un but d’Adrián Jiménez à la 7e minute qu’il n’a pas pu être contré par les hommes de Diego Simeone, qui n’ont pas tiré une seule fois entre les trois bâtons et ont été dépassés par l’approche offensive de Guillermo Fernández Romo.

La première moitié était clairement de un Cornellà audacieux qu’il n’a pas respecté l’Atlético de Madrid. Le 1-0 à la mi-temps a échoué compte tenu des chances de but de l’équipe catalane contre un rival qui a été surpassé dans plusieurs facettes du match.

Cornellà est sorti avec son habituel 4-2-3-1 et L’Atlético de Madrid l’a fait avec huit changements par rapport aux onze qui ont battu Alavés par 1-2 dans la Ligue. Seuls Felipe, Giménez et Correa ont répété, et des noms tels que Luis Suárez, Oblak, Lemar, Mario Hermoso, Koke ou Marcos Llorente ont été exclus de l’appel.

La torsion du scénario est venue très tôt. À la 7e minute, Agus Medina a concentré un coup franc du côté gauche vert et blanc qu’Adrián Jiménez a terminé par une volée pour surprendre Reyes de Cornellà dans l’après-midi froid. Miguel San Román, le gardien de but de la filiale madrilène qui a fait ses débuts avec l’équipe première, n’a rien pu faire.

Comme si cela ne suffisait pas pour Atlético de Madrid, puis a perdu José María Giménez sur blessure, qui boitait depuis quelques minutes après une faute commise par lui-même sur Rulo qui a entraîné un traumatisme à la cheville gauche.

Les hommes de Diego Simeone ont élevé la voix pour la première fois à la 21e minute avec une double chance de marquer. Saúl a envoyé le ballon sur la barre transversale avec sa jambe droite et Correa a pris le rebond, qui aurait célébré l’égalité si Borja García ne s’était pas interposé au dernier moment entre le tir et le but.

Malgré les restrictions dues à la pandémie de coronavirus des dizaines d’éventails blancs et verts sont venus dans les environs du Nou Municipal de Cornellà pour pouvoir assister au match, profitant du fait que sur le côté du terrain il n’y a pas de support ou d’élément qui empêche la vue de l’extérieur.

Dans le 31, Miguel San Román a évité le deuxième de Cornellà, qui était sur le point d’arriver avec un tir croisé que le gardien du matelas a envoyé pour un corner du bout des doigts. En 43, un autre tir croisé de Pablo Fernández a dû être repoussé du torse par le matelas du nouveau venu.

L’action précédente pourrait conduire au nul de l’Atlético de Madrid. Savic a étendu un ballon aérien avec sa tête et il a atteint Felipe à l’intérieur de la surface, qui seulement contre Ramón Juan a également utilisé sa tête pour terminer. Mais la chance de marquer a été perdue très proche du stick gauche du but.

Moins intense la seconde mi-temps a commencé. Cornellà a remarqué la fatigue de la première mi-temps et cela a permis à l’Atlético de Madrid de retirer les sangles qui l’avaient ligoté à la merci de l’illusion de l’équipe de deuxième division B. L’avertissement des rojiblancos est venu avec un coup franc de Torreira qu’il a léché L’équipe droite de Ramón Juan à la 56e minute.

Mais le pas en avant de l’Atlético de Madrid n’a pas duré longtemps car en 63 il restait avec un joueur de moins En raison d’une action inutile de Ricard Sánchez, qui a laissé l’orteil dans une balle partagée avec Ramón Juan, qu’il n’avait pas le choix d’atteindre et sa botte a frappé le visage du gardien de but. L’erreur lui a valu le deuxième carton jaune.

Dès lors, la réunion est entrée dans une phase d’insomnie où pratiquement rien ne s’est passé. Jusqu’à ce que Diego Simeone surprenne les locaux et les étrangers à 15 minutes de la fin du match, laissant entrer le jeune de la filiale Adrián Corral par Joao Felix alors que l’Atlético de Madrid devait marquer un but pour éviter d’être éliminé.

Au cours des 10 dernières minutes, les rojiblancos ont réussi à enfermer Cornellà dans leur région, mais l’effort a échoué et l’Atlético de Madrid a de nouveau chuté contre une équipe de deuxième division B comme l’année dernière, contre Cultural Leonesa.

Fiche technique

1 – Cornellà: Ramón Juan; Estellés (Guzmán, min. 74), Borja García, Adrián Jiménez, Rulo; Carlos, Medina; David, Pol Moreno (Kevin Presa, min. 89), Eloy Gila (Chiki, min. 74); et Pablo Fernández (Max Marcet, min. 89).

0 – Atlético de Madrid: Miguel San Román; Ricard Sánchez, Felipe, Giménez (Savic, min.10), Lodi; Saúl, Torreira, Kondogbia, Vitolo (Saponjic, min. 65); Joao Félix (Corral, min.75) et Correa.

but: 1-0: Adrián Jiménez, min 7.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández (Comité des Baléares). Il a donné un carton jaune à Borja García (min. 23) pour Cornellà et Giménez (min. 5) pour l’Atlético de Madrid et a expulsé Ricard Sánchez avec un double carton jaune (min. 52 et min. 63) pour les visiteurs.

Incidents: Match du deuxième tour de la Copa del Rey joué au Nou Municipal de Cornellà à huis clos en raison du coronavirus.