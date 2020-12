Un agent de santé en Alaska (États-Unis) a subi une grave réaction allergique après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le covid-19 mardi et a dû être hospitalisé, ont expliqué mercredi des sources proches de ce qui est arrivé à Washington. Post et le New York Times.

L’agent de santé, dont l’identité est inconnue, n’avait auparavant souffert de réactions allergiques à aucun médicament, bien que l’on ne sache pas s’il avait d’autres types d’allergies, a déclaré une personne au courant de la question au New York Times.

Après avoir reçu le vaccin mardi, la personne touchée était aujourd’hui, mercredi. toujours à l’hôpital dans un état stable, selon le Washington Post.

Ni Pfizer ni les autorités de l’Alaska n’ont encore fourni de détails sur l’incident, rappelant deux autres cas similaires au Royaume-Uni, où deux personnes ayant des antécédents d’allergies graves ont subi une réaction négative au vaccin développé par Pfizer et son partenaire. German BioNtech.

En réaction à ce qui s’est passé, l’agence qui réglemente les médicaments au Royaume-Uni a émis un avertissement demandant que tous ceux qui dans le passé ont eu des réactions allergiques graves aux médicaments, à certains aliments ou à un autre vaccin ne soient pas vaccinés.

Cependant, aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) permettent aux personnes souffrant d’allergies graves de se faire vacciner, mais les obligent à rester sous surveillance médicale 30 minutes après avoir reçu le vaccin. injection pour pouvoir vérifier les effets indésirables.

Vendredi dernier, la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme qui réglemente la commercialisation des médicaments aux États-Unis, a approuvé l’utilisation du vaccin de Pfizer pour tous les adultes de plus de 16 ans après une examen rigoureux pour évaluer ses risques et ses avantages.

Ainsi, lundi, la vaccination a commencé dans 145 points du pays, alors qu’elle l’a fait mardi à 425 et aujourd’hui à 66 mercredi, dans un processus qui se poursuivra pendant des semaines.

L’innocuité du vaccin de Pfizer a été testée dans un essai clinique avec 40 000 volontaires et est efficace à 95%.

Pour demain, jeudi, un comité consultatif de la FDA devrait évaluer un deuxième vaccin, celui de la société pharmaceutique Moderna, dont l’autorisation d’urgence pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

La campagne de vaccination est arrivée au pire moment de la pandémie aux États-Unis, qui a déjà dépassé les 300000 décès dus au covid-19 et enregistre 3000 décès par jour, un chiffre supérieur au nombre de personnes qui ont perdu la vie dans les attaques de la 11 septembre 2001.

