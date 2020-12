Mis à jour le 16/12/2020 à 11:10

Le ministre de l’Éducation, Ricardo Cuenca, a assuré que les écoliers ne seront pas tenus de se faire vacciner contre coronavirus (COVID-19) pour s’inscrire aux cours de l’année scolaire 2021, qui devrait débuter le 15 mars de l’année prochaine.

En dialogue avec le RPP, le chef du ministère de l’Éducation (Minedu) a souligné que le retour en classe sera volontaire. Autrement dit, les parents pourront décider s’ils veulent que leurs plus jeunes enfants retournent en classe ou suivent des cours à distance avec la stratégie J’apprends à la maison.

«Le retour en classe sera volontaire lorsque nous parlerons de la modalité face à face. Et non, il ne sera pas nécessaire d’avoir une vaccination comme élément déterminant pour pouvoir s’inscrire à des cours en présentiel ou mixtes », a-t-il déclaré.

Cependant, Ricardo Cuenca a souligné que ceux qui ont la priorité pour recevoir les vaccins sont les enseignants, qui donneront les cours en personne dans les salles de classe l’année prochaine.

«Ils n’étaient pas initialement sur la liste préliminaire. Après des conversations avec le ministère de la Santé, nous essayons de modifier cette norme afin d’inclure les enseignants et de se sentir en sécurité pour donner des cours », a-t-il indiqué.

40% de capacité dans les salles de classe

D’autre part, le ministre Cuenca a déclaré que les cours commenceront le 15 mars et se termineront le 18 décembre. De plus, il a précisé que la capacité des salles de classe sera de 40%.

Concernant les classes mixtes, le responsable du Minedu a indiqué que “ce serait trois jours par semaine”.

Quand les mineurs seront-ils vaccinés?

En revanche, le vice-ministre de la Santé publique du ministère de la Santé (Minsa), Luis Suárez Ognio, a indiqué vendredi dernier que le processus de vaccination contre le COVID-19 dans notre pays culminerait en 2022.

Il a expliqué que les moins de 18 ans seront les derniers à être vaccinés. Ceci, car des études devraient être menées pour s’assurer que le vaccin est efficace dans ce groupe de la population.

«Les essais cliniques en cours concernent des personnes de plus de 18 ans, donc en 2021, notre objectif est de vacciner la population de plus de 18 ans dont nous savons qu’il y aura des vaccins évalués et sûrs. Nous ne pouvons toujours pas vacciner les moins de 18 ans et ils seront vaccinés en 2022 après que les études sur les personnes de moins de 10 ans auront été menées et que nous aurons des vaccins pour eux », a-t-il dit.