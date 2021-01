Le gouvernement péruvien a inclus mardi de nouvelles régions dans les niveaux d’alerte sanitaire: modérés, élevés, très élevés et extrêmes, compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus (COVID-19) à travers le pays. Cette mesure est en vigueur du 31 janvier au 14 février.

L’exécutif et un groupe de travail multidisciplinaire ont indiqué que, du fait que la pandémie du COVID-19 attaque de différentes manières dans chacune des régions, certains changements ont été mis en place dans les niveaux d’alerte sanitaire.

Niveau extrême:

Les régions de ce groupe sont: Áncash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, la province de Lima, la métropole de Lima et Callao. Dans ces régions, il y aura une quarantaine totale et une seule personne par famille pourra sortir pour faire des achats. Les sorties piétonnes ne se feront qu’une fois par jour et pendant une heure.

Parmi les autres restrictions est que la capacité dans les casinos, les gymnases, les arts de la scène, la capacité sera de 0%. Également dans les magasins généraux tels que les centres commerciaux, les galeries ou les grands magasins, où seule la livraison sera autorisée.

Les magasins fournissant des produits de base, les supermarchés, les marchés, les entrepôts et la pharmacie auront une capacité limitée de 40%. Pendant ce temps, les restaurants seront uniquement livrés. L’entrée des églises ne sera pas non plus autorisée.

Très haut niveau:

Dans ce groupe se trouvent les régions: Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua et Tacna. Dans le cadre des restrictions, le couvre-feu sera 20h00. à 4h00

Les samedis et dimanches, l’utilisation de voitures privées ne sera pas autorisée. Entre autres restrictions, le transport terrestre interprovincial aura une capacité de 50%. Les vols internationaux auront une capacité de 100%.

Concernant la capacité d’accueil, les arts de la scène en open space auront une capacité de 0%, dans les magasins généraux (centres commerciaux, galeries, grands magasins, la capacité sera de 20% et la livraison sera autorisée.

Les restaurants fonctionneront avec une capacité de 30% à l’extérieur et la livraison sera autorisée. Les magasins fournissant des produits de base, les supermarchés, les marchés, les entrepôts et les pharmacies serviront avec une capacité limitée de 50%.

Haut niveau

Les régions qui font partie de ce groupe sont: Pira, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín et Ucayali. Le couvre-feu sera de 21h00 à 4h00 et le dimanche, l’utilisation des voitures privées sera interdite.

Les casinos et les machines à sous, les gymnases, les arts de la scène auront une capacité de 30%. Pendant ce temps, les magasins en général tels que les centres commerciaux, les grands magasins serviront avec une capacité de 40% et la livraison sera autorisée.

Les magasins fournissant des produits de base, les supermarchés, les marchés, les entrepôts et les pharmacies serviront avec une capacité limitée de 50%. Les restaurants avec 50% dans les espaces intérieurs et 60% en plein air.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER