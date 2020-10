Le matin du 27 octobre, une usine d’oxygène médicinale moderne a été inaugurée et mise en service à l’hôpital Félix Mayorca Soto, dans la région de Tarma – Junín, pour la prise en charge de Patients COVID-19 de la province de Tarma et de ses districts. Cette usine, qui a été donnée par Unión Andina de Cementos (UNACEM) – est une réalité grâce au travail conjoint entre le les autorités, Ville et entreprise privée.

L’usine d’oxygène, importée des États-Unis, a une capacité de production de 30 m3 par heure (26 m3 par heure à 3050 m d’altitude), tandis que le compresseur, du Brésil, remplit 10 m3 de ballons par heure. L’équipement, donné par la cimenterie, est évalué à plus de S / 1,2 million.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le maire de la province de Tarma, José Luis Mansilla Samaniego, a souligné que cette réalisation n’aurait pas été possible sans le grand soutien apporté par la société UNACEM qui, consciente du grand besoin des habitants de Tarma, a fait don de l’usine d’oxygène, qui nous a inspirés à continuer à travailler pour obtenir les ressources pour son installation, qui a été réalisée avec le soutien de tous les Tarmeños, hommes d’affaires, organisations sociales, promotions des anciens élèves des écoles, les médias, les municipalités de district, les autorités unies et dirigées par notre Son Excellence Monseigneur Luis Alberto Barrera Pacheco, pour cette raison, la profonde gratitude au nom de tous.

Le don a été officialisé par la signature d’un accord entre l’UNACEM, l’Association UNACEM et la municipalité de Tarma; qui, avec le diocèse de Tarma et les autorités de l’hôpital Felix Mayorca Soto, ont assuré la coordination pour l’aménagement de la zone où les équipements seront installés.

«Nous sommes voisins de Tarma depuis plus de 60 ans et ce don est un signe de notre engagement sincère envers toute la communauté. Nous remercions les autorités de nous avoir permis d’unir nos forces dans cette lutte contre le COVID-19 et de contribuer activement au bien-être de la population de Tarragone. L’inauguration de cette usine nous montre que les entreprises privées, le secteur public, l’église et les communautés peuvent travailler ensemble et qu’ensemble, nous pouvons faire mieux », a déclaré Pedro Lerner Rizo Patron, directeur général de l’UNACEM.

Il convient de rappeler que le diocèse de Tarma, en collaboration avec la municipalité provinciale de Tarma et la société civile organisée, a promu la campagne “Aidez-nous à sauver des vies – Breathe Tarma” afin d’acquérir une usine d’oxygène pour soigner les patients COVID-19, réussissant à lever plus de 400 000 S / 400. Suite au don UNACEM, ces fonds ont été utilisés dans la construction et l’équipement de l’enceinte où l’usine d’oxygène a été installée, ainsi que dans l’acquisition de 100 ballons qui permettront leur distribution. La campagne a bénéficié du soutien et de la promotion des médias locaux, ainsi que de divers artistes et de la population de Tarmeña, aux niveaux national et international.

Mgr Luis Alberto Barrera Pacheco, évêque de Tarma, qui a dirigé l’initiative de solidarité, a remercié le soutien du peuple de Tarma, qui avec leurs dons nous a permis de dépasser l’objectif fixé, et a salué le travail coordonné entre la société civile, les autorités civiles et Église de Tarma.

Une nouvelle usine d’oxygène médicinale entre en service à Tarma. (La diffusion)